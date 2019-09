تلویزیون وان پلاس TV دارای هشت بلندگو خواهد بود!

اگر خبرها را دنبال کرده باشید، حتما می‌دانید که در پایان ماه جاری میلادی، وان پلاس قصد دارد اولین تلویزیون خود را با نام وان پلاس TV معرفی کند. تا به اینجا برخی اطلاعات این تلویزیون توسط خود وان پلاس منتشر شده‌اند و برخی دیگر نیز لو رفته‌اند. از جمله این اطلاعات می‌توانیم به این اشاره کنیم که با تلوزیونی ۵۵ اینچی با پنل QLED و رزولوشن ۴K روبرو خواهیم بود. به لطف اطلاعات لو رفته نیز می‌دانیم که پردازنده این تلویزیون مدیاتک MT5670 خواهد بود و سه گیگابایت رم هم در این تلویزیون وجود خواهد داشت. همچنین، خود وان پلاس هم اعلام کرده که این تلویزیون اندرویدی، تا سه سال بروزرسانی نرم‌افزاری دریافت خواهد کرد.

حالا اما اطلاعات بیشتری به لطفا صفحه این تلویزیون در آمازون کشور هند لو رفته است. آنطور که مشخص شده، وان پلاس TV دارای هشت بلندگو خواهد بود که در مجموع می‌تواند خروجی صدای ۵۰ واتی در اختیار کاربران بگذارد و آنطور که گفته شده، میزان Bass در صدای خروجی وان پلاس TV هم بالا خواهد بود. همچنین تکنولوژی‌های نرم‌افزاری Dolby Atmos و Dolby Vision هم برای این بلندگوها در نظر گرفته شده‌اند تا صدای خروجی در هنگام پخش فیلم و سریال هم کیفیت بالایی داشته باشد.

همانطور که گفتیم، وان پلاس TV یک تلویزیون اندرویدی است و وان پلاس گفته که رابط کاربری خاصی برای این محصول طراحی کرده است. این تلویزیون در رده تلویزیون‌های پرچمدار سونی و سامسونگ خواهد بود و قیمت کمتری هم خواهد داشت تا قیمت، مزیت رقابتی بزرگ این تلویزیون باشد.

انتظار داریم وان پلاس TV در تاریخ ۴ مهرماه در مراسمی در کشور هند معرفی شود. همچنین این تلویزیون در مرحله اول، فقط در کشور هند عرضه خواهد شد اما مدتی بعد، دیگر کشورها نیز میزبان وان پلاس TV خواهند بود. در مراسم معرفی نیز جدا از این تلویزیون هوشمند اندرویدی، شاهد معرفی دو گوشی پرچمدار جدید وان پلاس با نام‌های OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro نیز خواهیم بود. شما درباره تلویزیون وان پلاس چه فکر می‌کنید؟

