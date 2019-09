شرکت سامسونگ دقایقی قبل از جدیدترین تراشه خود به نام اگزینوس ۹۸۰ رونمایی کرد که اولین تراشه یکپارچه با مودم ۵G محسوب می‌شود. این روزها شرکت‌های مخابراتی مختلف در سرتاسر جهان مشغول ارائه‌ی اینترنت ۵G برای کاربران هستند که نسبت به اینترنت موبایل فعلی می‌تواند ۱۰ تا ۱۰۰ برابر سرعت بیشتری به ارمغان بیاورد.

طبق اعلام سامسونگ، مودم موجود در تراشه اگزینوس ۹۸۰ از شبکه‌های ۲G تا ۵G پشتیبانی می‌کند و فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز را برای ۵G پوشش می‌دهد و می‌تواند حداکثر سرعت دانلود ۲.۵۵ گیگابیت بر ثانیه را به ارمغان بیاورد. این تراشه که با استفاده از فناوری ساخت ۸ نانومتری ساخته شده، از دو تراشه Cortex-A77 و ۴ تراشه Cortex-A55 بهره می‌برد و برای پردازنده گرافیکی آن هم Mali-G76 تعبیه شده است.

در ضمن این تراشه دارای یک واحد پردازش عصبی است تا بتواند در زمینه‌ی پردازش‌های مربوط به هوش مصنوعی عملکرد بهتری برای کاربران ارائه کند. برای عکاس‌ها هم باید بگوییم پردازشگر سیگنال تصویر موجود در اگزینوس ۹۸۰ می‌تواند عکس‌های تا حداکثر رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسلی را پردازش کند و در مجموع از ۵ سنسور پشتیبانی می‌کند. گفته می‌شود تا انتهای سال جاری، تولید انبوه این تراشه جذاب آغاز خواهد شد و باید ببینیم برای اولین بار کدام گوشی‌ها همراه با این تراشه روانه‌ی بازار می‌شوند.

منبع: CNET

The post سامسونگ از اولین تراشه یکپارچه با مودم ۵G به نام اگزینوس ۹۸۰ رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala