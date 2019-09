ماوس لاجیتک MX Master 3 معرفی شد

اگر به دنبال بهترین ماوس بازار می‌گردید، یک گزینه عالی، سری MX Master لاجیتک است. حالا نسل جدید ماوس‌های این خانواده با نام لاجیتک MX Master 3 معرفی شده و به جرات می‌توان گفت این بهترین ماوسی است که می‌توانید خریداری کنید. در نسل سوم از این ماوس، باز هم شاهد بهبود طراحی و ارگونومی این ماوس هستیم و در کنار این موضوع، دکمه‌ها و چرخ اسکرول هم بهتر از همیشه شده است. همچنین بالاخره در این نسل شاهد استفاده از USB-C به جای microUSB هستیم که این موضوع بسیاری از کاربران این سری ماوس‌ها را خوشحال خواهد کرد.

چرخ اسکرول یا همان اسکرول ویل در این ماوس، از نو طراحی شده و حالا با یک سیستم الکترومغنایطیسی کار می‌کند و دیگر مثل گذشته، مکانیکی نیست. هنوز هم برای چرخ اسکرول در این ماوس می‌توان دو حالت مرحله‌به‌مرحله و یا اسکرول آزاد را انتخاب کرد که حالت دوم ساکت و نرم خواهد بود. لاجیتک به مکانیزم جدید چرخ اسکرول این ماوس، Magspeed می‌گوید و می‌توانیم بگوییم بهترین ویژگی این نسل از MX Master، همین چرخ اسکرول جدید است. همچنین از نظر ظاهری نیز این چرخ اسکرول کاملا از استیل ساخته شده که حس بهتری به کاربر القا می‌کند.

لاجیتک همچنین دکمه‌های این ماوس را بهبود بخشیده تا حس بهتری داشته باشند. چرخ اسکرول دوم که به صورت افقی کار می‌کند نیز بهبود بخشیده و این یکی هم از استیل ساخته شده است. دکمه‌های Back و Forward هم که در نسل قبلی در پشت چرخ اسکرول دوم قرار داشت، حالا به زیر آن نقل مکان کرده که کار با آن‌ها را ساده‌تر می‌کند. و در نهایت، بگذارید بار دیگر به این اشاره کنیم که استفاده از پورت USB-C در این ماوس چقدر می‌تواند برای کاربران ساده‌تر باشد و آینده‌ای که فقط به یک کابل در آن نیاز است را تسهیل می‌بخشد.

دیگر موارد لاجیتک MX Master 3 نسبت به MX Master 2S تفاوت چندانی نداشته است. برای مثال همچنان سنسور این ماوس حساسیت ۴۰۰۰ DPI دارد. بلوتوث و پشتیبانی از لاجیتک Unifying USB Reciever هم در این ماوس وجود دارد. روی لاجیتک MX Master 3 هم دکمه‌هایی برای سوییچ کردن بین سه دستگاه متصل شده با آن وجود دارد. همچنین تکنولوژی لاجیتک Flow هم در این ماوس پشتیبانی می‌شود و عمر باتری آن هم گفته شده که تا ۷۰ روز خواهد بود.

لاجیتک همچنین از این موقعیت استفاده کرده تا یک کیبرد جدید را هم همراه با لاجیتک MX Master 3 معرفی کند. اسم این کیبرد MX Keys خواهد بود و لاجیتک به صورت اختصاصی آن را برای توسعه دهندگان و کسانی که اصطلاحا «کد می‌زنند!» طراحی کرده است.

این کیبرد هم داری پورت USB-C خواهد بود. همچنین پشتیبانی از بلوتوث و لاجیتک Unifying Reciever هم در این محصول وجود خواهد داشت تا به سادگی بتوان آن را به دستگاه مبتنی بر ویندوز، مک، iOS و اندروید، متصل کرد. لاجیتک می‌گوید که این کیبرد می‌تواند با چراغ‌های روشن تا ۱۰ روز عمر باتری داشته باشد. همچنین یک سنسور مجاورت هم در این کیبرد قرار دارد تا فقط وقتی که از کیبرد استفاده می‌کنید، چراغ‌های آن روشن شود. همچنین لاجیتک گفته بدون استفاده چراغ‌های این کیبرد، می‌توان با یک بار شارژ تا ۵ ماه از کیبرد MX Keys استفاده کرد.

ماوس لاجیتک MX Master 3 و کیبرد MX Keys از پایان ماه جاری میلادی و با قیمت ۹۹ دلار برای هر کدام، عرضه خواهند شد.

