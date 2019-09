دوربین نیکون D6 بدون هیچ اطلاعاتی معرفی شد!

یک اتفاق عجیب امروز، این بود که شرکت نیکون نسل جدید دوربین‌های فوق حرفه‌ای DSLR خود را بدون دادن هیچ اطلاعاتی از آن، معرفی کرد. این دوربین قرار است نیکون D6 نام بگیرد و تصویر بالا هم از آن منتشر شده است. این سری از دوربین‌های نیکون، حرفه‌ای‌ترین مدل‌های DSLR این شرکت هستند و بیش از همه، عکاسان ورزشی سراغ آن‌ها می‌روند. سرعت بالا در عکاسی و استحکام بالای بدنه، از جمله دلایلی است که باید سراغ این دوربین رفت. خود نیکون هم در رابطه با این دوربین گفته که D6 قرار است بهترین دوربین DSLR باشد که تا کنون در دنیا عرضه شده است.

متاسفانه اما این‌ها تنها مواردی است که از این دوربین می‌دانیم و نیکون هیچ کدام از مشخصات فنی این دوربین را اعلام نکرده است. همچنین با توجه به عکسی که منتشر شده، حداقل می‌توانیم بگوییم ظاهر بخش جلویی دوربین هم تفاوتی با D5 و D4 نخواهد داشت.

البته در کنار این خبر، نیکون اعلام کرده که این شرکت در حال توسعه یک لنز تله‌فوتو جدید و سریع برای DSLRهای خودش است. این لنز به صورت کامل قرار است نام AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR داشته باشد.

البته جای تعجبی هم نیست چرا که نیکون همیشه دوربین‌های این سری را اینطور معرفی کرده است. اگر یادتان باشد نیز در نسل قبلی هم ابتدا نیکون اعلام کرد که در حال توسعه نیکون D5 است و سپس پس از دو ماه شاهد معرفی رسمی آن بودیم. این اتفاق برای دوربین Nikon D4S هم افتاده بود. این بار اما احتمالا قرار نیست خیلی منتظر معرفی این دوربین باقی بمانیم زیرا المپیک توکیو در راه است و قطعا نیکون می‌خواهد با این دوربین، به استقبال المپیک توکیو برود. شما درباره نیکون D6 چه فکر می‌کنید و در مورد مشخصات سخت‌افزاری آن چه حدس‌هایی می‌زنید؟

