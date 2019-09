آیفون SE جدید با نمایشگر ۴.۷ اینچی عرضه خواهد شد

اگر یک محصول اپل باشد که بسیاری منتظر نسل جدید آن هستند، بدون شک آن محصول آیفون SE است. اگر شما هم از آن دسته از کاربران هستید، باید بگوییم خوشبختانه نسل جدید این گوشی در حال توسعه است و بهار سال آینده باید منتظر معرفی آن باشیم. این خبر را Nikkei در گزارشی که منتشر کرده اعلام کرده است و گفته که اپل می‌خواهد بازاری که در چین هند را به شرکت‌هایی مثل هواوی، سامسونگ و شیائومی واگذار کرده، دوباره به دست بیاورد. همچنین از آن‌جایی که گزارش Nikkei با گزارشی که اوایل سال از Economic Daily News شنیده بودیم همخوانی دارد، می‌توانیم به این خبر اعتماد داشته باشیم.

مدل جدید آیفون SE قرار است شباهت زیادی به آیفون ۸ داشته باشد که نمایشگری ۴.۷ اینچی دارد و در سال ۲۰۱۷ معرفی شده بود. آیفون SE جدید قرار است دقیقا همان نمایشگر را داشته باشد و این یعنی با صفحه نمایش LCD مواجه خواهیم بود. همچنین بیشتر مشخصات سخت‌افزاری آیفون SE جدید قرار است با آیفون ۱۱ که هفته آینده معرفی خواهد شد، مشترک باشد که خبر بسیار خوبی است.

EDN هم در ماه آوریل گفته بود که آیفون SE جدید در بدنه آیفون ۸ خواهد آمد و اوایل سال ۲۰۲۰ عرضه خواهد شد. همچنین جزئیاتی از دوربین تکی این گوشی منتشر کرده بود و گفته بود که حافظه داخلی آیفون SE جدید نیز ۱۲۸ گیگابایتی است.

از سال ۲۰۱۸ تا به حال، اخبار مختلفی از آیفون SE 2 شنیده‌ایم. از نظر قیمتی، تحلیلگران می‌گویند که اپل به گوشی ۲۹۹ دلاری برای بازار هند نیاز دارد تا بتواند فروش مناسبی در این کشور داشته باشد و سهم زیادی از بازار را به دست بیاورد. آیفون SE نسل اول، با قیمت پایه ۳۹۹ دلار در ماه مارس سال ۲۰۱۶ عرضه شد و بعید است که بخواهد نسل جدید آن را با قیمت ۲۹۹ دلار عرضه کند اما تعجب نمی‌کنیم اگر نسل جدید این گوشی، همان برچسب قیمتی ۳۹۹ دلاری را برای مدل پایه داشته باشد.

آیفون SE در سال ۲۰۱۸ از خط تولید خارج شد و آنطور که Nikkei در گزارش خود گفته است، این گوشی توانسته بود فروش بیش از ۴۰ میلیونی را تجربه کند. اگر آیفون SE جدید هم با پردازنده A13 و دوربین جدید آیفون ۱۱ عرضه شود، می‌تواند با قیمت ۳۹۹ دلاری، تبدیل به گزینه‌ای عالی برای کسانی شود که آیفون کوچک می‌خواهند. شما درباره این خبر چه فکر می‌کنید؟ آیا iPhone SE 2 با این شرایط و طراحی آیفون ۸، می‌تواند موفقیت نسل اول خود را تکرار کند؟

منبع: TheVerge

