برای آن دسته از گیمرهایی که با بودجه متوسط به دنبال خرید کارت گرافیک‌های قدرتمندی هستند، دو کارت گرافیک RTX 2060 Super و یا RX 5700 XT می‌توانند انتخاب بسیار مناسبی باشند و انتخاب بین آن‌ها شاید به سلیقه یا تجربه افراد مربوط شود. در همین راستا قصد داریم برخی از ویژگی‌های این دو کارت را با یکدیگر مقایسه کنیم تا ببینیم کدام یک در محدوده قیمتی ۴۰۰ دلار عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد.

زمانی انویدیا و AMD قدرتمندترین کارت‌ گرافیک‌های خود را با مبلغی حدود ۵۰۰ دلار روانه بازار می‌کردند. اما چند سالی است که این محدوده قیمتی تنها بخش میان رده محصولات این دو شرکت را شامل می‌شود و برای خرید کارت گرافیک‌‌های بالا رده از قبیل RTX 2080، یا Radeon VII باید چیزی حدود ۷۰۰ دلار یا بیشتر هزینه کنیم.

اما همچنان می‌توان با پرداخت تنها ۵۰۰ دلار یا کمتر، صاحب گرافیک‌هایی شد که تا چند سال بازی‌های روز را با بهترین کیفیت اجرا کنند. انویدیا سال گذشته از گرافیک‌های قدرتمند سری RTX رونمایی کرد. گرافیک‌هایی که با معماری تورینگ طراحی شده و از توانایی بسیار بالایی نیز برخوردارند. AMD هم که اکنون در بازار فروش پردازنده‌های کامپیوتر توانسته در بسیاری از بازارها اینتل را پشت سر بگذارد، در رقابت با انویدیا هم پا پس نکشید و با رشد روز افزون خود، پا به پای این شرکت بزرگ به جنگ ادامه داد و گرافیک‌های میان‌رده و بالارده بسیار خوبی را معرفی کرد.

دو محصولی که در این متن قصد مقایسه آن‌ها را داریم، هر دو جز میان‌ رده‌های این دو شرکت به حساب می‌آیند. یعنی RTX 2060 Super و Radeon RX 5700 XT که هر دو امسال روانه بازار شدند. اگرچه RTX 2060 Super از ضعیف‌ترین گرافیک‌های سری RTX به حساب می‌آید، اما به اندازه کافی قدرتمند هست که بتواند جایگزین (و بهتر از) میان رده سال قبل انویدیا یعنی GTX 1070 ti باشد. همچنین RX 5700 XT هم که قیمت به مراتب پایین‌تری از Radeon VII دارد، اما از نظر عملکرد و قدرت پردازشی تفاوت بین این دو آنچنان محسوس نیست. بنابراین با دو کارت گرافیک بسیار قدرتمند طرف هستیم.

مقایسه گرافیک‌‌های RTX 2060 Super و RX 5700 XT

ابتدا به مشخصات کلی این دو گرافیک نگاهی می‌اندازیم تا از عملکرد روی کاغذ آن‌ها تا حدودی مطلع شویم.

Nvidia Geforce RTX 2060 Super

معماری ساخت: تورینگ (Turing) با لیتوگرافی ۱۲ نانومتری

میزان حافظه: ۸ گیگابایت GDDR6

سرعت حافظه: ۱۴ گیگابیت بر ثانیه

فرکانس بوست: ۱۶۵۰ مگاهرتز

مصرف انرژی: ۱۷۵ وات

نقاط قوت Nvidia Geforce RTX 2060 Super

مناسب برای بازی در وضوح ۲K

عملکردی خنک و بی‌صدا

مصرف پایین انرژی

نقاط ضعف Nvidia Geforce RTX 2060 Super

قیمت نسبتا بالاتر به نسبت محصول AMD

قابلیت‌های Ray Tracing و DLSS همچنان در بسیاری از بازی‌ها در دسترس نیستند

AMD Radeon RX 5700 XT

معماری ساخت: RDNA با لیتوگرافی ۷ نانومتری

میزان حافظه: ۸ گیگابایت GDDR6

سرعت حافظه: ۱۴ گیگابیت بر ثانیه

فرکانس بوست: ۱۹۰۵ مگاهرتز

مصرف انرژی: ۲۲۵ وات

نقاط قوت AMD Radeon RX 5700 XT

مناسب برای بازی در وضوح ۲K

کارایی فوق‌العاده در برابر قیمت

۸ گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR6

نقاط ضعف AMD Radeon RX 5700 XT

مصرف بالای انرژی

عدم پشتیبانی از DLSS و Ray Tracing

عملکرد در شرایط واقعی

در شرایط عادی گیمینگ، گرافیک RX 5700 XT برتری محسوسی نسبت به همتای خود دارد. البته در همه بازی‌ها شاهد همچین تفاوتی نیستیم اما به طور کلی محصول AMD پیروز است. چرا که در اکثر بنچمارک‌هایی که توسط وب‌سایت‌های معتبر به ثبت رسیده، RX 5700 XT تفاوت‌هایی (هرچند اندک) با RTX 2060 Super دارد.

اما جالب اینجاست که در بسیاری از بازی‌ها، تفاوت فریم‌ریت به ۱۰ هم نمی‌رسید و چه بسا در برخی بازی‌ها نماینده انویدیا RX 5700 XT را با اختلاف اندکی پشت سر می‌گذاشت. به طور کلی اگرچه RX 5700 XT پیروز است، اما اختلاف چندان زیادی بین دو کارت وجود ندارد. شاید تا الان به این نتیجه رسیده باشید که به هر حال RX 5700 XT پیروز بی چون و چرای این نبرد است. به طور کلی بله! اما دو نکته بسیار مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود.

فناوری رهگیری پرتو (Ray Tracing) و DLSS

از مهم‌ترین قابلیت‌هایی که RTX 2060 Super از آن برخوردار است و نه RX 5700 XT، فناوری رهگیری پرتو نور یا همان Ray Tracing و DLSS که مخفف عبارت Deep Learning Super Sampling به معنای نمونه برداری با کمک هوش مصنوعی است. به عبارتی ساده‌تر، DLSS بازی را با وضوح تصویری فراتر از حد توانایی مانیتور شما رندر می‌کند و همین مسئله موجب می‌شود لبه‌های اشیا و محیط در بازی هموارتر شود. این قابلیت که پیش‌تر تحت عنوان تنظیمات Anti-Aliasing در بازی‌ها شناخته می‌شد، قدرت سخت‌افزاری بسیار زیادی را می‌طلبد و همین مسئله باعث افت فریم در اکثر بازی‌ها می‌شد.

اما انویدیا با معرفی DLSS، در کنار ارائه تصاویر بهتر و با کیفیت‌تر، نمونه برداری را به کمک هوش مصنوعی انجام می‌دهد که نه تنها باعث تحمیل فشار روی گرافیک نمی‌شود، بلکه بازده آن را نیز افزایش می‌دهد. طبق برخی از آزمایشات، گفته می‌شود تفاوت فریم با فناوری DLSS به نسبت Anti-Aliasing به ۲۰ هم می‌رسد! از قابلیت Ray Tracing هم که بسیاری گفته‌اند. اما به طور خلاصه باید گفت این فناوری پیشرفته برای رندر کردن سایه‌ها، نورپردازی بهتر و بازتاب‌های موجود در یک صحنه بکار گرفته شده و در مجموع کیفیت بصری بازی را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد.

حال که با این دو ویژگی جذاب آشنا شدید، باید بدانید RX 5700 XT از هیچ کدام آن‌ها بهره نمی‌برد! بنابراین در بازی‌هایی که از این دو قابلیت پشتیبانی می‌کنند، RTX 2060 Super تجربه لذت‌بخش‌تری از گیمینگ را فراهم می‌کند. هرچند اکثر بازی‌های فعلی از DLSS پشتیبانی نمی‌کنند و این یک برتری برای نماینده AMD است، اما در آینده‌ای نه چندان دور شاهد همه‌گیر شدن آن خواهیم بود و چه بهتر که گرافیکی داشته باشیم که از این قابلیت برخوردار است!

در حال حاضر بازی‌هایی که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند عبارت‌اند از:

Ark: Survival Evolved

Atomic

Dauntless

Final Fantasy XV

Fractured Lands

Hitman 2

Islands of Nyne

Justice

JX3

Mechwarrior 5: Mercenaries

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Remnant: From the Ashes

Serious Sam 4: Planet Badass

Shadow of the Tomb Raider

The Forge Arena

We Happy Few

Darksiders III

Deliver Us The Moon: Fortuna

Fear the Wolves

Hellblade: Senua’s Sacrifice

KINETIK

Outpost Zero

Overkill’s The Walking Dead

SCUM

Stormdivers

با در نظر گرفتن Ray Tracing و DLSS، محصول انویدیا به انتخابی جذاب‌تر و حرفه‌ای تر بدل می‌شود. در این صورت حتی توانایی بیشتر RX 5700 XT در بازی‌ها نیز کمتر به چشم می‌آید. جالب است بدانید RTX 2060 Super حدودا ۵۰ وات مصرف انرژی پایین‌تری نیز دارد (۱۷۵ در مقابل ۲۲۵). این یعنی دمای کمتر و در نتیجه صدای کمتر فن‌ها!

البته AMD برای عقب نماندن از این مبارزه، گرافیک‌های خود را به فناوری Fidelity FX مجهز کرده است که تصاویر را شفاف‌تر جلوه داده و لذا کیفیت بصری در بازی‌ها را نیز تا حدودی افزایش می‌دهد. این قابلیت حتی در بازی‌های بیشتری نیز به چشم می‌خورد اما از نظر عملکرد در مقایسه با DLSS در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرد.

همچنین می‌توانید قبل از انتخاب این دو کارت، پشتیبانی مانیتور خود از قابلیت‌های FreeSync (برای AMD) و G-Sync (برای انویدیا) را چک کرده و سپس گرافیک مناسب را انتخاب کنید.

بنچمارک‌های بازی

در این بین بد نیست به بنچمارک‌های بازی این دو گرافیک نیز نگاهی بیندازیم که عملکرد آن‌ها را در سه کیفیت Full-HD، ۲K و ۴K می‌سنجد. لازم به ذکر است که در این بنچمارک‌ها، گرافیک RTX 2070 Super نیز وجود دارد و شما عزیزان می‌توانید عملکرد دو گرافیک یاد شده را به نسبت مدلی قوی‌تر بسنجید. تنظیمات در هر سه وضوح تصویر در بالاترین حد ممکن قرار داده شده است.

انتخاب نهایی بین این دو گرافیک در پاسخ به این سوال نهفته است که کدام یک به نسبت قیمت، کارایی بهتری را در اختیار ما قرار می‌دهند؟ تقریبا می‌توان گفت کاربران با خرید هر یک از این دو هیچ نگرانی نخواهند داشت. هر دو گرافیک در محدوده ۴۰۰ دلار قرار دارند و از نظر قدرت پردازشی نیز بسیار مناسب هستند.

با این اوصاف شاید بتوان به عنوان انتخاب نهایی، RTX 2060 Super را در نظر داشت. چرا که از دو فناوری بسیار پیشرفته بهره می‌برد و توان مصرفی پایین‌تری نیز دارد. از طرفی اگرچه RX 5700 XT در بسیاری از بازی‌ها نرخ فریم بیشتری دارد و گرافیک ارزان‌تری نیز به حساب می‌آید، اما با نگاهی به آینده بازی‌های ویدئویی، ترجیح آن به RTX 2060 Super شاید منطقی نباشد.

در آخر هم باز انتخاب به سلیقه و تجربه شما کاربران بر می‌گردد. فریم ریت بیشتر یا فناوری‌های پیشرفته‌تر؟

