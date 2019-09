نسخه جدید ایسوس ROG Phone II با حافظه ۱ ترابایتی معرفی شد

شرکت ایسوس امروز یک نسخه Ultimate Edition از گوشی گیمینگ و پرچمدار خود یعنی ایسوس ROG Phone II معرفی کرد. این گوشی با نمایشگر OLED و ۱۲۰ هرتزی خود، به تنهایی نیز یک گوشی قدرتمند به حساب می‌آید اما نسخه جدید، بروزرسانی‌هایی سخت‌افزاری بیشتری را به این محصول آورده است. ایسوس ROG Phone II Ultimate Edition دارای حافظه داخلی ۱ ترابایتی خواهد بود و رنگ پشتی آن نیز مشکی مات است که در دیگر نسخه‌های ایسوس ROG Phone II شاهد آن نخواهیم بود. همچنین ایسوس عملکرد LTE را هم در این گوشی بهبود داده و حالا این محصول از LTE Cat 20 پشتیبانی می‌کند که می‌تواند سرعت دانلودی تا ۲ گیگابیت را به ارمغان بیاورد.

حافظه داخلی این گوشی نیز از نوع UFS 3.0 خواهد بود که این یعنی با بهترین و پرظرفیت‌ترین حافظه موبایلی در حال حاضر روبرو هستیم. دیگر موارد این گوشی، با نسخه معمولی ایسوس ROG Phone II یکسان است. این یعنی همچنان شاهد پردازنده قدرتمند اسنپدراگن ۸۵۵ پلاس هستیم که کلاک پردازشی آن سریع‌تر از هر گوشی اندرویدی دیگری است. همچنین یک نسخه «خاص» از پردازشگر گرافیکی Adreno 640 در این گوشی قرار گرفته که از نسخه معمولی این پردازشگر گرافیکی نیز قوی‌تر است.

اما باز هم هیجان انگیزترین بخش این گوشی، نمایشگر ۶.۵۹ اینچی OLED دستگاه است که سرعت نرخ تجدید ۱۲۰ هرتز در ثانیه دارد. نمایشگرهایی با رفرش‌ریت بالا را پیش‌تر در گوشی‌هایی مثل ریزر فون ۲ و وان پلاس ۷ پرو دیده‌ایم و قطعا این نمایشگرها، مزیت بزرگی برای این گوشی‌ها هستند. ایسوس همچنین گفته که باتری غول آسای ۶۰۰۰ میلی‌آمپری این گوشی، می‌تواند در حالت نمایش ۶۰ هرتز نمایشگر، به اندازه یک ماراتن PUBG، کاربر را همراهی کند. همچنین خنک کننده ۳D Vapor Chamber که در این گشوی قرار گرفته نیز گفته شده که می‌تواند پردازنده این گوشی را به اندازه کافی خنک کند تا بتواند نهایت عملکرد خود را نشان دهد. حتی اگر نیاز به خنک سازی بیشتر این گوشی داشته باشید نیز می‌توانید یک فن جداگانه برای این گوشی خریداری کنید!

گوشی ایسوس ROG Phone II قطعا برای همه مناسب نیست. مخصوصا از نظر طراحی که این محصول را شبیه به کامپیوترهای گیمینگ کرده و ممکن است با سلیقه هر کسی سازگاری نداشته باشد. البته اگر گیمر باشید، ممکن است از همین حالا عاشق طراحی این محصول شده باشید. در مورد دوربین ۴۸ مگاپیکسلی این گوشی نیز چیز زیادی نمی‌توان گفت اما از آن‌جایی که دوربین دوگانه این گوشی با ایسوس Zenfone 6 یکسان است، می‌توانیم انتظار عملکرد بسیار خوبی از دوربین ایسوس ROG Phone II داشته باشیم.

قیمت نسخه Ultimate Edition از این گوشی که حافظه یک ترابایتی دارد، ۱۱۹۹ یورو تعیین شده اما قیمت نسخه‌های معمولی این محصول، ۸۹۹ یورو است. نسخه معمولی از آخر ماه جاری میلادی عرضه خواهد شد اما نسخه Ultimate Edition را در ماه اکتبر خواهیم دید. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

