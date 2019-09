ایسوس ساعت هوشمند Vivowatch SP با قابلیت ECG را معرفی کرد

دقایقی پیش و در نمایشگاه IFA 2019، شرکت ایسوس یک نسخه جدید از گوشی پرچمدار ایسوس ROG Phone II معرفی کرد و در ادامه این شرکت یک ساعت هوشمند با نام Vivowatch SP نیز معرفی کرد.

ساعت هوشمند جدید این شرکت تایوانی، قابلیت گرفتن نوار قلب به کمک سنسورهای ECG را دارد و همچنین می‌تواند فشار خون و سطح استرس کاربر را هم اندازه گیری کند.

این ساعت همچنین مجهز به GPS و ارتفاع سنج نیز هست تا بتواند اطلاعات دقیق فعالیت‌های ورزشی کاربر را ثبت کند. ایسوس ادعا می‌کند این سنسورها حتی در جاهایی که ممکن پوشش ضعیفی برای GPS وجود داشته باشد نیز به درستی کار خواهند کرد.

در کنار این موارد، ایسوس قابلیتی به نام HealthAI در این ساعت قرار داده که می‌تواند به شکل یک مربی برای کاربر عمل کند و عادت‌های سلامتی او را بهبود ببخشد.

این محصول بیش از هر چیزی برای افرادی ساخته شده که وسیله‌ای برای دنبال کردن فعالیت‌های ورزشی خود می‌خواهند. این ساعت هوشمند دارای سیستم عامل اختصاصی ایسوس است و نمی‌توان انتظاراتی از آن در حد اپل واچ سری ۴ یا ساعت‌های مبتنی بر WearOS داشت. اما برای دنبال کردن فعالیت‌های ورزشی، ساعت هوشمند Vivowatch SP، محصول مناسبی است. در همین راستا، این ساعت تا ۵۰ متر زیر آب هم ضد آب خواهد بود تا بتوان کالری سوخته شده در هنگام شنا کردن را هم با این ساعت اندازه‌گیری کرد.

از نظر عمر باتری، ایسوس می‌گوید که Vivowatch SP می‌تواند با یک بار شارژ، تا چهارده روز شارژ دهی داشته باشد. البته برای رسیدن به چنین عددی باید این ساعت را روی سایلنت گذاشت تا برای اعلان‌های گوشی شما، روشن نشود و ویبره نرود.

ایسوس ساعت هوشمند Vivowatch SP را در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد کرد اما بازارهایی که شاهد این محصول خواهند بود و قیمت این ساعت، هنوز اعلام نشده است.

