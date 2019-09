شرکت آنر ساعاتی پیش، یک گوشی میان‌رده جدید به نام آنر ۲۰S معرفی کرد. این گوشی درواقع همان آنر ۲۰ است که با تفاوت‌هایی جزئی، با قیمت بسیار کمتر عرضه می‌شود.

اگر بخواهیم در مقایسه با آنر ۲۰ بگوییم، آنر ۲۰S به جای پردازنده Kirin 980 از پردازنده Kirin 810 استفاده می‌کند. همچنین لازم به ذکر است که هر دو پردازنده گفته شده، لیتوگرافی ۷ نانومتری دارند. تفاوت پردازنده‌های این دو گوشی خیلی زیاد نیست و برای مثال در Kirin 810 به جای دو چهار هسته Cortex-A76، از دو هسته Cortex-A76 استفاده شده است. همچنین شش هسته دیگر این پردازنده هم Cortex-A55 هستند. اما در بخش پردازشگر گرافیکی، اختلاف فاحش خواهد بود و به جای Mali-G76 MP10 شاهد استفاده از Mali-G52 MP6 هستیم.

جدا از این موارد، آنر ۲۰S با ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و در دو مدل با حافظه رم ۶ یا ۸ گیگابایتی عرضه می‌شود. همچنین خبری از پشتیبانی از کارت حافظه microSD نیست و کاربران محدود به حافظه ۱۲۸ گیگیابایتی این گوشی هستند.

سه دوربینی که در بخش پشتی این گوشی قرار گرفته‌اند، شامل دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با لنزی با دیافراگم f/1.8 می‌شود. اما فیلم‌برداری با این دوربین متاسفانه حداکثر رزولوشن ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم خواهد داشت که دلیل آن، عدم پشتیبانی پردازنده گوشی از فیلم‌برداری ۴K است.

دیگر دوربین‌های این گوشی شامل یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و یک دوربین دو مگاپیکسلی ماکرو می‌شود. برای مقایسه، بد نیست اشاره کنیم که آنر ۲۰ دارای دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اولترا واید بود و یک سنسور ۲ مگاپیکسلی هم برای سنجش عمق میدان داشت. جدا از این موارد، واحد پردازش عصبی یا NPU که در چیپست آنر ۲۰S وجود دارد نیز به این گوشی کمک می‌کند تا هوش مصنوعی را به دوربین بیاورد و یک حالت اختصاصی برای عکاسی در شب داشته باشد.

آنر ۲۰S همچنین دارای دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی است که در بسیاری از گوشی‌های هواوی و آنر شاهد آن هستیم. این دوربین درون یک حفره در بالای نمایشگر این گوشی قرار گرفته است. هردو دوربین سلفی و دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، پیکسل‌های ۰.۸ میکرونی دارند که با استفاده از Pixel Binning، هر چهار پیکسل در یک پیکسل ترکیب می‌شود.

صحبت از دوربین سلفی و نمایشگر حفره‌دار شد و بد نیست اشاره کنیم که در جلوی این گوشی، صفحه نمایشی با اندازه ۶.۲۶ اینچ و رزولوشن ۱۰۸۰P+ قرار گرفته که ۹۶ درصد از سطح رویی گوشی را فرا می‌گیرد. این پنل IPS LCD، از رنگ‌های NTSC هم پشتیبانی می‌کند. سنسور اثر انگشت دستگاه هم در لبه سمت راست گوشی قرار گرفته است.

باتری آنر ۲۰S هم ظرفیت ۳۷۵۰ میلی‌آمپر دارد و از شارژر ۲۰ واتی پشتیبانی می‌کند. قیمت این گوشی از ۲۶۵ دلار برای مدل پایه با رم ۶ گیگابایتی آغاز می‌شود و مدل رده بالا که رم هشت گیگابایتی دارد نیز حدود ۳۱۰ دلار قیمت خواهد داشت. با این قیمت‌ها، آنر ۲۰S یک میان‌رده مقرون به صرفه به حساب می‌آید و از آنر ۲۰، بسیار ارزان‌تر است. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

The post گوشی میان‌رده آنر ۲۰S رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala