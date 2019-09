گوشی مقرون به صرفه آنر پلی ۳ با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد

شرکت آنر امروز دو گوشی جدید معرفی کرد که در پست قبلی، گوشی اول یعنی آنر ۲۰S را به شما معرفی کردیم. گوشی دوم، آنر پلی ۳ نام دارد و یک دستگاه میانرده ضعیف به حساب می‌آید که دوربین ۴۸ مگاپیکسلی در چینش سه تایی دوربین‌های خود دارد و از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد.

سنسور ۴۸ مگاپیکسلی در پشت یک لنز با دیافراگم f/1.8 می‌نشیند و در کنار آن، یک دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید با زاویه دید ۱۲۰ درجه هم وجود دارد. دوربین سوم نیز برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره به کار خواهد رفت. در بخش جلویی آنر پلی ۳ هم درون حفره داخل نمایشگر، یک دوربین سلفی ۸ مگاپیسلی حاضر خواهد بود.

دور تا دور دوربین سلفی این گوشی را نمایشگری ۶.۳۹ اینچی IPS LCD احاطه کرده که رزولوشن ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل دارد. این نمایشگر توسط یک شرکت متفرقه با شیشه محافظت می‌شود و هنوز نمی‌توانیم بگوییم تا چه میزان در برابر خط و خش محافظ خواهد بود. توصیه می‌کنیم اگر این گوشی را خریداری می‌کنید، سراغ محافظ نمایشگر برای آن نیز بروید.

نسبت نمایشگر به بخش جلویی این گوشی نیز ۹۰ درصد است که برای یک گوشی میان‌رده، رقم بسیار خوبی است. آنر می‌گوید با کاهش دادن قطر حفره دوربین سلفی تا ۳۰ درصد و رساندن آن به ۴.۵ میلی‌متر، توانسته به این نسبت ۹۰ درصدی برسد.

گوشی آنر پلی ۳ از پردازنده Kirin 710F نیرو می‌گیرد که شامل چهار هسته Cortex-A73 و چهار هسته Cortex-A53 می‌شود. پردازشگر گرافیکی این گوشی نیز Mali-G51 MP4 خواهد بود. مدل پایه این گوشی، رم چهار گیگابایتی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی دارد. اما مدل‌های دیگر، کمی عجیب هستند. مدل دیگر این گوشی رم ۶ گیگابایتی همراه با حافظه ۶۴ گیگابایتی دارد. در نهایت هم مدل آخر، حافظه داخلی ۱۲۸ گیگابایتی دارد در صورتی که حافظه رم آن، ۴ گیگابایتی است!

البته خوشبختانه بر خلاف آنر ۲۰S، در این گوشی پشتیبانی از کارت حافظه microSD وجود دارد اما همچنان، انتظار داشتیم مدل ۱۲۸ گیگابایتی آنر پلی ۳ دارای رم ۶ گیگابایتی باشد.

در هر صورت، این مجموعه سخت‌افزاری، از یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد که با یک شارژر ۱۰ واتی شارژ می‌شود. متاسفانه این شارژر برای چنین باتری سریع نیست و این یعنی دو ساعت و سی دقیقه طول می‌کشد تا بتوانید باتری این گوشی را از صفر به صد درصد برسانید. نکته ناامید کننده دیگر این است که خبری از USB-C در این گوشی نیست و پورت دستگاه، از نوع microUSB است.

آنر ادعا می‌کند که این گوشی در برابر آب نیز مقاومت خواهد داشت اما همزمان اعلام کرده که این گوشی گواهی IP5x دارد. این یعنی آنر پلی ۳ بیش از آن که در برابر آب مقاومت داشته باشد، در برابر ذرات گرد و خاک مقاومت دارد. سه رنگ هم برای این محصول در نظر گرفته شده که این رنگ‌ها در پس زمینه الگوی مکعبی جذابی در بخش پشتی این گوشی، دیده می‌شوند.

آنر پلی ۳ با قیمت پایه ۱۴۰ دلار برای مدل ۶۴ گیگابایتی با رم ۴ گیگابایتی عرضه می‌شود. دو نسخه دیگر یعنی مدل‌های ۶/۶۴GB و ۴/۱۲۸GB قیمت یکسانی دارند و با قیمت ۱۸۰ دلار عرضه خواهند شد. زمان عرضه این گوشی نیز ۲۶ شهریور ماه خواهد بود.

