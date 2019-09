بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار و اعمال تغییرات مختلف برای طراحی گوشی تاشو گلکسی فولد سامسونگ، انتظارها برای خرید این گوشی به پایان رسید. طبق اعلام سامسونگ، از فردا یعنی ۶ سپتامبر گلکسی فولد در بازار کره جنوبی عرضه می‌شود و سپس کاربران کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، سنگاپور، بریتانیا و آمریکا می‌توانند آن را خریداری کنند که البته به تاریخ دقیق عرضه این گوشی در کشورهای موردنظر اشاره‌ای نشده است. در کره جنوبی تنها مدل ۵G گلکسی فولد عرضه می‌شود و در برخی بازارها به این مدل دسترسی خواهند داشت. در آمریکا هم کاربران برای خرید این گوشی همچنان باید مبلغ ۱۹۸۰ دلار بپردازند.

این کمپانی وعده داده که خریداران این گوشی می‌توانند از یک مرکز پشتیبانی مخصوص سامسونگ بهره ببرند که به صورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته تماس با این کارشناسان امکان‌پذیر خواهد بود.







این گوشی تاشو از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵، ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. اندازه نمایشگر داخلی آن ۷.۳ اینچ و رزولوشن آن ۱۵۳۶ در ۲۱۵۲ است و اندازه نمایشگر بیرونی آن به ۴.۶ اینچ و رزولوشن آن به ۷۲۰ در ۱۶۸۰ می‌رسد. باتری دوگانه تعبیه شده در بدنه هم در مدل LTE از ظرفیت ۴۳۸۰ میلی‌آمپر و مدل ۵G از باتری ۴۲۳۵ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد.

روی هم رفته، سامسونگ ۶ دوربین در بدنه این گوشی تعبیه کرده که شامل دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی، دوربین واید ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی است. در بخش فوقانی نمایشگر اصلی هم یک دوربین ۱۰ مگاپیکسلی و یک دوربین تشخیص عمق ۸ مگاپیکسلی دیده می‌شود.

برای یادآوری باید بگوییم که بعد از خرابی مدل‌های موجود در دست خبرنگاران، سامسونگ اعلام کرد که این مشکلات را برطرف می‌کند که یکی از آن‌ها مربوط به لایه‌ی محافظ نمایشگر است؛ لایه‌ای که به اشتباه توسط برخی از افراد از نمایشگر جدا شد و همین موضوع مشکلات زیادی را پدید می‌آورد. در هر صورت سامسونگ از لحاظ ساختاری، بهبودهایی را اعمال کرده تا کاربران دیگر با این مشکلات روبرو نشوند و البته بعد از بررسی همه‌جانبه آن می‌توان در مورد موفقیت عملکرد سامسونگ اظهارنظر کرد.

منبع: ۹To5Google

The post گلکسی فولد سامسونگ از فردا در کره جنوبی روانه‌ی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala