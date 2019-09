اگرچه تا حالا اطلاعات زیادی در مورد هواوی میت ۳۰ پرو منتشر شده، ولی از لحاظ طراحی این اولین باری است که از جانب یک منبع موثق، رندرهایی از تمام زوایای این گوشی منتشر می‌شود. البته اکانت توییتری OnLeaks که این رندرها را منتشر کرده، گفته که شاید در طراحی نهایی شاهد اختلافات جزئی نسبت به این رندرها باشیم. در هر صورت، طبق این تصاویر شاهد تعبیه ۷ دوربین در بدنه این گوشی هستیم؛ ۴ دوربین اصلی در ماژول دایره‌ای شکل و سه دوربین در بریدگی نمایشگر. در ضمن باید به فقدان دکمه‌های تنظیم صدا هم اشاره کنیم که در این زمینه قبلا هم گزارشی منتشر شده و ظاهرا به جای آن‌ها از بخش لمسی استفاده شده است.







هواوی میت ۳۰ پرو مانند نسل‌های قبلی از بدنه شامل شیشه و فلز بهره می‌برد و دارای نمایشگر ۶.۶ اینچی است. همانطور که گفتیم، در بریدگی نمایشگر ۳ دوربین سلفی و چند سنسور دیگر تعبیه شده است. طبق گزارش‌های منتشر شده، دوربین‌های اصلی این گوشی از دوربین ۴۰ مگاپیکسلی دارای دیافراگم متغیر، دوربین اولترا واید ۴۰ مگاپیکسلی، دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی و سنسور سه‌بعدی تشکیل شده است. علاوه بر موارد ذکر شده، باید خاطرنشان کنیم که این گوشی فاقد جک هدفون است.

گفته می‌شود هواوی برای این گوشی باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی استفاده کرده از شارژ سیمی ۵۵ وات و شارژ بی‌سیم ۲۵ وات پشتیبانی می‌کند. با توجه به تحریم‌های امریکا، باید انتظار عدم تعبیه سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را در این گوشی داشته باشیم. در نهایت باید بگوییم که خانواده هواوی میت ۳۰ در تاریخ ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) رسما معرفی می‌شوند.

