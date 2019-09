ممکن است نسل جدید اپل TV همراه با پردازنده A12 معرفی شود

اپل پنج روز دیگر مراسم سالانه خود برای معرفی آیفون جدید را برگزار می‌کند و این یعنی وارد فصل محصولات سخت‌افزاری جدید اپل شده‌ایم. اگرچه از همین حالا می‌دانیم که آیفون ۱۱ و احتمالا اپل واچ سری ۵ را در این مراسم شاهد خواهیم بود، اما ممکن است محصولات جدید هم در این مراسم معرفی شوند؛ مخصوصا اپل TV نسل جدید.

درواقع طبق خبری که MacRumors منتشر کرده، اپل TV جدید در نسخه جدید iOS 13 مشاهده شده است. اسم کد اپل TV جدید درواقع توسط کاربری با اسم @neve_released در توییتر منتشر شده که MacRumors می‌گوید سابقه قابل اعتمادی در زمینه لو دادن اسم کد محصولات اپل داشته است. او همچنین فاش ساخته که اپل TV جدید به پردازنده A12 مجهز خواهد بود که پردازنده آیفون XS است.

البته هنوز مشخص نیست با چه مدلی از پردازنده A12 روبرو هستیم. ممکن است پردازنده A12 Bionic مجهز به واحد پردازش عصبی باشد که در آیفون XS شاهد آن بودیم و یا حتی ممکن است پردازنده A12X Bionic باشد که در آیپد پرو شاهد آن بودیم و پردازشگر گرافیکی قوی‌تری دارد. در هر صورت، هر کدام که باشد، بهتر از پردازنده A10X Fusion خواهد بود که در اپل TV 4K استفاده شده است.

البته هیچ کدام از این خبرها تایید نمی‌کند که در مراسم سه شنبه شب اپل شاهد عرضه اپل TV جدید خواهیم بود. اما از طرف دیگر، مراسم سالانه معرفی آیفون، زمان خوبی برای عرضه نسل جدید اپل TV است. مخصوصا در این مراسم احتمالا شاهد اطلاعات بیشتر از سرویس Apple TV Plus خواهیم بود که سرویسی مشابه نت‌فلیکس است و با قیمت اشتراکی ماهانه ۱۰ دلار عرضه خواهد شد. در مورد سرویس Apple Arcade هم ممکن است بشنویم که این سرویس هم می‌تواند در اپل TV حضور داشته باشد و قیمت اشتراکی آن، ماهانه ۴.۹۹ دلار خواهد بود.

درواقع اگر اپل در مراسم هفته آینده بخواهد درباره این دو سرویس صحبت کند، زمان مناسبی خواهد بود که Apple TV جدید را هم ببنیم. از طرف دیگر هم ممکن است اپل اطلاعات بیشتر راجع به زمان عرضه این دو سرویس و همچنین اپل TV جدید را به مراسمی دیگر که احتمالا در ماه اکتبر و برای معرفی آیپد پرو جدید برگزار خواهد شد، موکول کند.

زمان عرضه مراسم ماه اکتبر را هنوز نمی‌دانیم اما بعید نیست در پایان ماه جاری میلادی، اپل دعوتنامه‌های این مراسم را هم ارسال کند. زمان‌بندی مراسم اکتبر نیز با زمان‌بندی عرضه سرویس Apple TV Plus که گفته شده بود در فصل پاییز از راه می‌رسد، همخوانی دارد. در هر صورت، خبر مهم این است که اپل TV جدید قرار است عرضه شود و شاهد استفاده از پردازنده A12 در این محصول خواهیم بود.

منبع: TheVerge

