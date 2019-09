برای مدت کوتاهی، به نظر می‌رسید که ال‌جی قصد دارد نسخه به‌روز شده V50 ThinQ را با نام V60 ThinQ در نمایشگاه IFA معرفی کند. اما به تازگی فاش شد این شرکت قصد دارد نسخه بهبود یافته G8 ThinQ را با نام G8X ThinQ معرفی کتد و شایعات از این گوشی به عنوان پرچم‌دار بعدی ال‌جی نام بردند که با دو نمایشگر در نمایشگاه IFA 2019 شهر برلین رونمایی خواهد شد.

همان‌طور که پیش بینی می‌شد، ال‌جی G8X ThinQ در وطن این شرکت با نام ال‌جی V50S ThinQ شناخته می‌شود. سیاست نام‌گذاری پرچم‌دارهای ال‌جی در سال‌های اخیر کمی عجیب و پیچیده بود و حالا با انتخاب دو نام متفاوت G8X ThinQ و V50S ThinQ برای پرچم‌‌دار جدیدش، این پیچیدگی بیشتر هم شده است. در هر صورت، کمتر از ۲۴ ساعت تا معرفی این دستگاه تاشونده باقی مانده است، اما ظاهرا رسانه‌های کره‌ای پیش از معرفی این دستگاه دست به افشاگری زده‌اند.

طبق اطلاعات موثقی که از SportsSeoul به‌دست آمده، ال‌جی V50S ThinQ بسیاری از ویژگی‌های کلیدی V50 ThinQ 5G را به ارث برده است ولی مانند G8 ThinQ، به‌جای دوربین اصلی سه‌گانه از دوربین دوگانه استفاده می‌کند. نمایشگاه ۶.۴ اینچی این گوشی مشابه V50 ThinQ خواهد بود، اما ال‌جی این بار به‌جای بریدگی مستطیل شکل در بالای نمایشگر، از بریدگی قطره‌ای استفاده خواهد کرد تا حاشیه‌های اطراف نمایشگر کمتر شوند.

البته استفاده از ناچ قطره‌ای به این معنی است که در V50S ThinQ اثری از دوربین سلفی دوگانه نخواهد بود و این گوشی در دوربین جلویی از یک لنز ۳۲ مگاپیکسلی استفاده می‌کند. ویژگی برجسته‌ای که انتظار می‌رود این گوشی را از سایر پرچم‌داران حال حاضر متمایز کند، استفاده از قاب Dual Screen است که یک نمایشگر ثانویه به این گوشی اضافه خواهد کرد و یک نمایشگر کوچک ۲.۱ اینچی ویژه اعلان‌ها خواهد داشت که امکان مشاهده تماس‌های دریافتی و پیام‌ها، بدون نیاز به باز کردن این قاب تاشونده را فراهم می‌کند.

در واقع، ال‌جی G8X ThinQ با این قاب می‌تواند از سه نمایشگر برخوردار شود که نسبت به مشکلات گوشی‌های تاشونده فعلی مانند گلکسی فولد، انتخاب معقول‌تر و آینده نگرانه‌تری به نظر می‌رسد. گفته می‌شود ال‌جی این گوشی را در ماه اکتبر وارد بازار خواهد کرد، اما از قیمت آن اطلاعی در دسترس نیست به جز اینکه پیش‌بینی می‌شود به دلیل استفاده از ۴G LTE، نسبت به V50 ThinQ 5G قیمت کمتری داشته باشد.

منبع: Phone Arena

