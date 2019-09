اگر فکر کرده‌اید که بازار ساعت‌های هوشمند دیگر جذابیت گذشته خود را از دست داده، باید بگوییم در اشتباه هستید. تقریبا حدود دوازده ماه است که شرکت پوما با شرکت فسیل همکاری می‌کند تا بتواند ساعت هوشمند خود را عرضه کند. این ساعت هوشمند قرار است در ابتدای نمایشگاه IFA 2019 عرضه شود. از جمله مشخصات این ساعت هوشمند می‌توانیم به پردازنده کوالکام اسنپدراگن Wear 3100 اشاره کنیم. نمایشگر ساعت هوشمند پوما نیز ۱.۱۹ اینچی دایره‌ای شکل خواهد بود و پنل آن هم از نوع AMOLED است.

این نمایشگر درون یک قاب آلومینیومی ۴۴ میلی‌متر قرار گرفته است. همچنین از آن‌جایی که پوما این ساعت هوشمند را برای ورزشکاران طراحی کرده است، این ساعت هوشمند برای شنا کردن هم مناسب خواهد بود و در برابر آب، مقاومت بالایی دارد. وزن ساعت هم تنها ۲۷ گرم است تا به این ترتیب، با یکی از سبک‌ترین ساعت‌های هوشمند بازارا روبرو باشیم.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری ساعت هوشمند پوما می‌توانیم به ۴ گیگابایت حافظه داخلی و حافظه رم ۵۱۲ مگابایاتی اشاره کنیم. این میزان حافظه داخلی و رم را تقریبا در بیشتر ساعت‌های مبتنی بر Wear OS دیده‌ایم و کمتر از استاندارد نیست. همچنین از نظر پردازنده نیز فسیل و پوما از آخرین نسل از پردازنده‌های پوشیدنی کوالکام استفاده کرده‌اند و نمی‌توان در این زمینه هم ایرادی گرفت. البته با اینکه عملکرد باتری اسنپدراگن Wear 3100 عالی نیست اما پوما می‌گوید که ساعت هوشمند این شرکت، می‌تواند با یک بار شارژ تا ۲۴ ساعت شارژ دهی داشته باشد.

ممکن است پوما برای اینکه به این میزان از شارژدهی رسیده باشد، از تکنولوژی‌های نرم‌افزاری خاص فسیل استفاده کرده باشد. در نهایت، از آن‌جایی که این ساعت مبتنی بر Wear OS است، ویژگی‌های معمول دیگر مثل پرداخت‌های موبایلی بر پایه NFC، دنبال کردن ضربان قلب، دنبال کردن فعالیت‌های ورزشی و دستیار صوتی گوگل اسیستنت را هم دریافت خواهید کرد. در زمینه بند نیز، پوما از بند‌های ۱۶ میلی‌متری برای این ساعت استفاده کرده است.

پوما پیش از این ساعت نیز چندباری سعی کرده بود که وارد دنیای تکنولوژی شود. برای مثال در سال ۲۰۱۶، این شرکت کفش‌هایی تولید کرده بود که به صورت بی‌سیم و بدون دخالت دست، می‌توانستید بندهای این کفش را تنگ‌تر کنید. این شرکت حتی کفش مشهور RS-Computer که در سال ۱۹۸۶ عرضه کرده بود را سال گذشته دوباره عرضه کرد که روی آن یک پورت USB برای شارژ کفش و همچنین بلوتوث برای اتصال کفش به گوشی وجود داشت! اوایل امسال هم این شرکت یک کفش جدید معرفی کرد که دارای بندهای خودکار بود و خودش بسته می‌شد.

در هر صورت، پوما قصد دارد ساعت جدید خود را در ماه نوامبر سال جاری عرضه کند. این ساعت در رنگ‌های مشکی، سفید و فسفری با قیمت ۲۷۵ دلار، عرضه خواهد شد. شما درباره این ساعت هوشمند چه فکر می‌کنید؟

