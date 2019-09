نمایشگر جدید ProArt ایسوس رقیبی قدرتمند برای Pro Display XDR اپل خواهد بود

ایسوس در حاشیه نمایشگاه IFA 2019 از نمایشگر جدید خانواده ProArt رونمایی کرد که با توجه به مشخصات این دستگاه، به‌ نظر می‌رسد کمپانی تایوانی این محصول را برای کاربران حرفه‌ای طراحی کرده است. نمایشگر جدید که PA32UCG نام دارد، اولین نمایشگر ۴K در دنیا محسوب می‌شود که حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت و نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز را با هم ارائه می‌کند. این مشخصات در کنار پشتیبانی از HDR، این مانیتور را به یک رقیب جدی برای نمایشگر گران قیمت اپل تبدیل کرده است که مدتی قبل معرفی شد.

نمایشگر PA32UCG از لحاظ مشخصات با اپل Pro Display XDR رقابت می‌کند، اما هر یک از این دو محصول نقاط قوت خاص خود را هم دارند. اندازه هر دو دستگاه ۳۲ اینچ است و حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت را ارائه می‌کنند، اما نمایشگر اپل رزولوشن بالاتر ۶K را ارائه می‌کند و در مقابل نمایشگر ایسوس به رزولوشن ۴K بسنده کرده است. برتری نمایشگر ProArt ایسوس در زمینه نرخ تازه‌سازی تصویر است که نرخ ۱۲۰ هرتز را ارائه می‌کند که با استفاده از فناوری نرخ تازه‌سازی متغیر، می‌تواند بین ۴۸ هرتز و ۱۲۰ هرتز جابجا شود. در مقابل نرخ بازسازی Pro Display XDR در بهترین حالت ۶۰ هرتز است.

همچنین، ایسوس تلاش دارد قابلیت‌های HDR نمایشگر PA32UCG را به رخ بکشد. این شرکت مدعی است برای رسیدن به میزان دقیق کنتراست بین نقاط تاریک و روشن تصویر، از ۱۱۵۲ mini LED برای نور پس زمینه استفاده کرده است و این دستگاه از سه استاندارد مهم HDR یعنی HGL ،HDR10 و دالبی ویژن پشتیبانی می‌کند. همچنین، این نمایشگر ۱۰ بیتی قابلیت پشتیبانی از فضاهای رنگی DCI-P3 و Rec.2020 را دارد. ایسوس می‌گوید هر مانیتور را در فرایندی سه مرحله‌ای کالیبره می‌کند تا رنگ‌های تولید شده در دقیق‌ترین حالت ممکن باشند. از جمله اتصالات این نمایشگر می‌توان به دو درگاه تاندربولت ۳، یک درگاه دیسپلی، سه درگاه HDMI و یک هاب USB داخلی اشاره کرد.

ایسوس در کنفرانس خبری خود که در حاشیه IFA 2019 برگزار شد، از قیمت نمایشگرهای جدید سری ProArt خود حرفی به میان نیاورد، اما اعلام کرد که PA32UCG در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ وارد بازار خواهد شد. نمایشگر PA32UCG ایسوس یکی از چهار محصول جدید این شرکت در حوزه نمایشگرهای حرفه‌ای است که سایر آن‌ها با نام‌های PQ22UC با ابعاد ۲۱.۶ اینچ، PA27UCX با ابعاد ۲۷ اینچ و PA32UCX با ابعاد ۳۲ اینچ تولید و معرفی شده‌اند.

