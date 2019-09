چند وقتی است که شایعات مختلفی درباره Kirin 990 می‌شنویم و در خبرها نیز داشته‌ایم که این پردازنده در نمایشگاه IFA 2019 معرفی خواهد شد. حالا اما بیلبوردهای هواوی در سرتاسر نمایشگاه دیده شده‌اند که معرفی این پردازنده جدید را در IFA 2019 تایید می‌کند. روی این پوستر عبارت Rething Evolution ثبت شده و تصویری از چیپست Kirin 990 هم قابل مشاهده است. همچنین به لطف همین پوستر مشخص شده که این پردازنده هم مثل نسل قبلی آن، بر مبنای لیتوگارفی ۷ نانومتری FinFET Plus EUV ساخته شده است.

هواوی همچنین ادعا می‌کند که Kirin 990 اولین چیپست ۵G دنیاست در صورتی که سامسونگ روز گذشته پردازنده Exynos 980 را معرفی کرد و آن پردازنده هم مجهز به مودم ۵G داخلی است. با این وجود، اگرچه Kirin 990 اولین چیپست ۵G دنیا نیست اما می‌توانیم بگوییم اولین چیپست ۵G خواهد بود که بازار عرضه می‌شود زیرا هواوی میت ۳۰ که به زودی معرفی خواهد شد، به این پردازنده مجهز می‌شود.

یک نکته جالب در معرفی پردازنده Kirin 990 این است که این چیپست، به صورت همزمان در برلین و پکن معرفی می‌شود! درواقع کوالکام هم قصد معرفی جدیدترین چیپست خود را دارد و هواوی برای اینکه از قافله عقب نماند، می‌خواهد هرچه زودتر پردازنده جدید خود را معرفی کند. معرفی نیز به صورت زنده در برلین و نمایشگاه IFA 2019 خواهد بود اما همزمان تصویر مدیرعامل هواوی، در مراسمی دیگر در شهر پکن چین هم به نمایش در می‌آید تا این چیپست به صورت همزمان در چین هم معرفی شود!

مراسمی که کوالکام می‌خواهد در نمایشگاه IFA 2019 برگزار کند نیز پیرامون ۵G خواهد بود اما زمان برگزاری آن، پس از مراسم هواوی است. امیدواریم که در این مراسم بتوانیم نیم نگاهی به نسل جدید پردازنده‌های کوالکام نیز داشته باشیم که این پردازنده‌ها نیز قرار است به مودم ۵G مجهز باشند. در نهایت این رقابت تنگاتنگ سامسونگ، هواوی و کوالکام، به نفع ما مصرف کنندگان تمام خواهد شد و در چند ماه آینده، شاهد محصولات مبتنی بر این پردازنده‌های جدید و البته سریع خواهیم بود. شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArean

The post بیلبورد هواوی در نمایشگاه IFA 2019 خبر از Kirin 990 می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala