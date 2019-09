گارمین ۳ ساعت هوشمند جدید از جمله مدل Venu با نمایشگر OLED را معرفی کرد

هفته پیش بود که در خبری، پرچمدار جدید ساعت‌های هوشمند گارمین یعنی Fenix 6 را معرفی کردیم که با نور خورشید می‌توانست شارژ شود. حالا این شرکت به نمایشگاه IFA 2019 در شهر برلین آمده و سه مدل ساعت هوشمند جدید با خود آورده است. در ابتدا بگذارید شما را با ساعت هوشمند گارمین Venu معرفی کنیم که نمایشگر OLED دارد تا بهتر بتواند با اپل واچ رقابت کند. جدا از این ساعت، گارمین نسل جدید ساعت‌های Vivoactive و ساعت‌های مکانیکی هایبریدی Vivomove را هم معرفی کرده است.

اما در ابتدا، سراغ جذاب‌ترین مدل یعنی Venu برویم. گارمین Venu اولین ساعت این شرکت به حساب می‌آید که نمایشگر رنگارنگ و روشن OLED دارد. این نمایشگر با رزولوشن ۳۹۰ در ۳۹۰ پیکسل و شکل دایره‌ای خود، حالتی برای نمایش مداوم ساعت هم دارد. اندازه این ساعت ۴۳ میلی‌متری است و جوری طراحی شده تا کاربر بتواند تمام ساعات شبانه روز، این ساعت را به دست خود ببنند و از امکانات آن استفاده کند. جدا از اینکه اعلان‌های گوشی را روی این ساعت دریافت می‌کنید، همچنان می‌توانید فعالیت‌های ورزشی خود را هم با دقت بالایی ثبت کنید و از گارمین پی هم برای پرداخت‌های موبایلی استفاده کنید که البته این مورد آخر؛ متاسفانه در ایران کار نمی‌کند.

همچنین جدا از این موارد، گارمین ویژگی برای دنبال کردن کیفیت خواب کاربر را هم در این ساعت قرار داده است. در مجموع می‌توانیم Venu را همان ساعت Vivoactive بدانیم که حالا طراحی و نمایشگر بسیار بهتری دارد تا بتواند با محصولاتی مثل اپل واچ رقابت کند.

نمایشگر OLED این ساعت، ۱.۲ اینچی است و گارمین چندین واچ فیس لایو هم برای آن طراحی کرده که زیبایی خاصی دارند. همچنین تمرین‌های ورزشی نیز به صورت انیمیشن‌هایی جذاب روی این ساعت نمایش داده می‌شوند. این تمرین‌های ورزشی می‌توانند شکل صحیح و تکنیک‌های صحیح اجرای آن‌ها را برای شما نمایش دهند و شامل ورزش‌هایی مثل تمرین‌های استقامت، کاردیو، یوگا و پیلاتس می‌شوند. گارمین Venu همچنین ویژگی‌های دیگری در واچ‌فیس‌های این ساعت قرار داده که از می‌تواند ویژگی‌هایی مثل دنبال کردن وضعیت سلامت کاربر، میزان آب خوردن کاربر در طول روز، میزان استرس، وضعیت تنفس و وضعیت قاعدگی در زنان را نشان دهد.

گارمین Venu همچنین می‌تواند اعلان‌های گوشی اندرویدی یا آیفون کاربر را هم نشان دهد و اپلیکشن‌های استریم موسیقی مثل اسپاتیفای، دیزر و آمازون موزیک نیز با آن سازگاری دارند. اپلیکیشن Garmin Pay که برای پرداخت‌های موبایلی هست نیز در این ساعت وجود خواهد داشت.

گارمین می‌گوید که ساعت‌های Venu می‌تواند در حالت اسمارت‌واچ، تا پنج روز عمر باتری داشته باشند و اگر بخواهید به صورت مداوم از GPS استفاده کنید و با اسپاتیفای موزیک گوش کنید، این پنج روز به شش ساعت کاهش می‌یابد. ساعت‌های سری Venu از ماه سپتامبر و با قیمت ۳۹۹ دلار که با قیمت اپل واچ یکسان است، عرضه خواهند شد.

مدل بعدی که گارمین معرفی کرد، نسخه به‌روز شده ساعد Vivoactive است. اسم ساعت‌های این سری، گارمین Vivoactive 4 و Vivoactive 4S است. مدل اول اندازه ۴۵ میلی‌متری و مدل دوم هم اندازه ۴۰ میلی‌متری خواهد داشت. Vivoactive 4 می‌تواند در حالت اسمارت‌واچ، تا هشت روز عمر باتری داشته باشد اما اگر به صورت مداوم از GPS و پخش موسیقی استفاده کنید، عمر باتری این ساعت به شش ساعت کاهش پیدا می‌کند.

مدل Vivoactive 4S هم در حالت اسمات‌واچ تا هفت روز شارژ دهی دارد ولی با استفاده از GPS و پخش موسیقی، این میزان به پنج ساعت استفاده مداوم می‌رسد. هر دو ساعت از نمایشگرهای Transflective بهره می‌برند که در Vivoactive 3 شاهد آن بودیم و در نور خورشید، خوانایی بسیار بالایی دارند. جدا از این موارد، این ساعت‌های تمام ویژگی‌هایی که سری Venu دارند را دارا خواهند بود و با قیمت پایه ۳۴۹.۹۹ دلار، از همین ماه عرضه خواهند شد.

در نهایت، سری آخر هم گارمین Vivomove است که طراحی جذاب‌تر و کلاسیک‌تری دارند. این ساعت‌ها دارای عقربه‌های مکانیکی هستند و همزمان نمایشگری در زیر صفحه این ساعت، مخفی شده است و به نوعی، ساعت هایبرید هستند. این ساعت‌ها در سه نسخه Luxe، Style و ۳/۳S عرضه می‌شوند. همچنین این ساعت‌ها به GPS و Garmin Pay هم مجهز شده‌اند. ویژگی‌های دیگری مثل دنبال کردن خواب کاربر هم در این ساعت حاضر خواهند بود و در مجموع، ویژگی‌های این ساعت با Vivoactive و Venu، مشابه است. Luxe درواقع مدل لوکس از این ساعت به حساب می‌آید که بدنه استیل خواهد داشت و اندازه ۴۲ میلی‌متری هم دارد. روی این ساعت‌ها نیز شیشه‌های سفایر و ضد خش استفاده می‌شود و کاربران می‌توانند این سری را با بندهای چرمی و یا میلانیز فلزی، خریداری کنند.

سری Style نیز اندازه ۴۲ میلی‌متری خواهد داشت و با بند‌های نایلونی و یا سیلیکونی عرضه خواهد شد. در نهایت مدل Vivomove 3S اندازه ۳۹ میلی‌متری و مدل Vivomove 3 اندازه ۴۴ میلی‌متری خواهند داشت و با بندهای سیلیکونی عرضه می‌شوند. عمر باتری در این ساعت‌ها نیز ۵ روز عنوان شده و قیمت آن‌ها از ۲۴۹.۹۹ دلار آغاز می‌شود و گران‌ترین مدل، ۵۴۹.۹۹ دلار قیمت خواهد داشت.

منبع: TheVerge

