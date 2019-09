سونی اکسپریا ۵ تلاش جدید سونی برای عرضه یک پرچمدار کوچک است

شرکت سونی امروز و در نمایشگاه IFA 2019، یک گوشی جدید به نام سونی اکسپریا ۵ معرفی کرد. این گوشی، جدیدترین تلاش سونی برای ساخت یک پرچمدار کامپکت یا کوچک است. همه چیز از اوایل این هفته شروع شد که سونی در تیزری اعلام کرد که یک گوشی جدید خواهد ساخت که در کف دست همه افراد به سادگی جای می‌گیرد.

حالا گوشی مذکور معرفی شده و اگرچه نمایشگر ۶.۱ اینچی دارد، اما فرم فکتور گوشی آنقدری کوچک هست که بتوان آن را کوچک‌تر از دیگر پرچمداران دنیای اندروید به حساب آورد. حتی مدیرعامل شرکت سونی هم در هنگام معرفی سونی اکسپریا ۵ از این گوشی با عنوان یک گوشی کامپکت یاد کرد.

البته الان ممکن است بگویید چطور یک نمایشگر ۶.۱ اینچی کامپکت به حساب می‌آید؟ در پاسخ‌تان باید بگوییم که اگرچه اندازه این نمایشگر بزرگ است، اما نسبت تصویر آن ۲۱:۹ است و این یعنی عرض نمایشگر کوچک‌تر از دیگر گوشی‌ها است و در عوض طول گوشی بیشتر است. این نمایشگر OLED، رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۰۸۰ پیکسل دارد و از HDR هم پشتیبانی می‌کند. همچنین این گوشی می‌تواند محتواهای Standard Dynamic Range را هم تبدیل به HDR کرده و سپس نمایش دهد. سونی همچنین به بلندگوهای استریو این گوشی، پشتیبانی از Dolby Atmos را هم اضافه کرده تا کیفیت خروجی صدای این گوشی بالاتر برود و در مجموع، تماشای محتوای ویدیویی، تجربه‌ای لذت بخش با سونی اکسپریا ۵ باشد.

سونی اکسپریا ۵ درواقع نسخه کوچکتر گوشی پرچمدار اکسپریا ۱ به حساب می‌آید. کوچک بودن این گوشی هم از آن جهت اهمیت دارد که عرض گوشی تنها ۶۸ میلی‌متر است. برای مقایسه، عرض گوشی اکسپریا ۱ حدود ۷۲ میلی‌متر است. اکسپریا ۵ در چهار رنگ آبی تیره، مشکی، سفید و قرمز عرضه خواهد شد و با دسته‌های سونی DualShock 4 سازگاری دارد تا کاربران بتوانند از این دسته‌ها در بازی با این گوشی استفاده کنند.

در بخش دوربین، سونی اکسپریا ۵ هم مثل برادر خود، دوربین سه گانه دارد. همچنین این سه دوربین، با دوربین‌های اکسپریا ۱ یکی هستند که یعنی شاهد سه سنسور ۱۲ مگاپیکسلی در این گوشی هستیم. دوربین اصلی لنزی با دیافراگم f/1.6 دارد. دوربین تله‌فوتو که زوم دو برابری را به این گوشی می‌آورد، لنزی با دیافراگم f/2.4 دارد. در نهایت دوربین اولترا واید هم در این محصول وجود دارد که آن هم لنزی با دیافراگم f/2.4 خواهد داشت.

در زمینه نرم‌افزار دوربین نیز سونی گفته که آخرین تکنولوژی‌های فوکوس خودکار روی چشم افراد را برای اپلیکیشن دوربین سونی اکسپریا ۵ هم در نظر گرفته است.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری این گوشی می‌توانیم به پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ اشاره کنیم. در کنار این پردازنده نیز شش گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی حاضر خواهد بود. پشتیبانی از کارت حافظه microSD هم در نسخه‌های دو سیم کارته این گوشی وجود دارد و می‌توان کارت حافظه‌ای تا یک ترابایت روی این گوشی قرار داد.

سونی اکسپریا ۵ دارای گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار نیز هست. سنسور اثر انگشت این گوشی در لبه سمت راست گوشی قرار گرفته و روی این گوشی هم پنل شیشه‌ای گوریلا گلس ۶ قرار گرفته است. آنطور که ۹To5Google نوشته، سونی اکسپریا ۵ همراه با اندروید پای و از هفته آینده، برای پیش‌خرید عرضه می‌شود. شما درباره اکسپریا ۵ چه فکر می‌کنید؟ آیا از نظر شما می‌توان این محصول را یک گوشی کامپکت به حساب آورد؟

منبع: TheVerge

