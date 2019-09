چند روز دیگر، مدل‌های مختلف آیفون ۱۱ معرفی می‌شوند ولی حالا خبرگزاری بلومبرگ گزارش تازه‌ای در مورد آیفون‌های ۲۰۲۰ منتشر کرده است. طبق این گزارش، ظاهرا اپل مشغول توسعه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است تا این فناوری برای نسل جدید آیفون‌های ارائه شود. اگر این خبر صحت داشته باشد، آیفون‌های موردنظر در کنار فناوری تشخیص چهره فیس آی‌دی از حسگر اثر انگشت هم بهره می‌برند تا کاربران امکان استفاده از هر دو آن‌ها را داشته باشند. در همین زمینه می‌توانیم به اظهارنظر «مینگ چی کو»، تحلیلگر مشهور محصولات اپل، در مورد توسعه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر توسط اپل اشاره کنیم که البته به نظر او، این فناوری برای آیفون‌های ۲۰۲۱ ارائه می‌شود.

گفته می‌شود هدف اپل تعبیه این فناوری در آیفون‌های ۲۰۲۰ است ولی شاید به آیفون‌های ۲۰۲۱ موکول شود.

بر اساس این گزارش بلومبرگ، تامین‌کنندگان توانایی خود را برای یکپارچه کردن این فناوری با آیفون‌ها ثابت کرده‌اند ولی هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده است. گفته می‌شود هدف اپل تعبیه این فناوری در آیفون‌های ۲۰۲۰ است ولی شاید به آیفون‌های ۲۰۲۱ موکول شود. اپل قصد دارد طوری این فناوری را در آیفون‌های خود تعبیه کند تا کاربران بتوانند برای تشخیص اثر انگشت خود از بخش وسیعی از نمایشگر بهره ببرند. در نسل‌های ابتدایی این فناوری، فقط بخش اندکی از نمایشگر به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد که همین موضوع، مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

در ضمن بلومبرگ گزارش‌های مربوط به عرضه جانشین آیفون SE را هم تایید کرده است. گفته می‌شود این گوشی از ظاهر شبیه به آیفون ۸ بهره می‌برد و دارای نمایشگر ۴.۷ اینچی است و این یعنی باید انتظار وجود دکمه هوم و تاچ آی‌دی را داشته باشیم. بر اساس این گزارش، در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ آیفون مذکور روانه‌ی بازار می‌شود.

منبع: The Verge

The post اپل مشغول توسعه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر برای آیفون‌های ۲۰۲۰ است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala