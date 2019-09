نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲ در نمایشگاه IFA 2019 معرفی شدند

دقایقی پیش و در خلال نمایشگاه IFA 2019 در شهر برلین، شرکت HMD Global که صاحب امتیاز برند نوکیاست، چند گوشی جدید نوکیا را معرفی کرد. از جمله این گوشی‌ها می‌توانیم به دو محصول میان‌رده اندرویدی یعنی نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲ اشاره کنیم.

از نظر ظاهری اگر بخواهیم قضاوت کنیم، این دو گوشی شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند. درواقع این شباهت‌ها تا جایی پیش می‌رود که شاسی، طراحی و اندازه نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲، دقیقا یکسان است.

بزرگ‌ترین نقطه قوت ظاهری این گوشی‌ها نسبت به نسل‌های قبلی خود، نمایشگر ۶.۳ اینچی با رزولوشن FHD+ است که در جلوی نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲ می‌بینیم. این نمایشگر LCD، یک بریدگی قطره مانند دارد و جدا از آن، نوکیا می‌گوید که از تکنولوژی PureDisplay در ساخت این نمایشگرها استفاده کرده است. به طور خلاصه، این تکنولوژی باعث شده تا دقت و محدوده رنگ‌ها، تا حد زیادی در این نمایشگرها بالاتر از نسل‌های قبلی باشد. همچنین این گوشی‌ها می‌توانند تمام محتواهای در حال نمایش را به HDR تبدیل کنند و سپس HDR پخش کنند که این مورد، به لطف پردازشگر اختصاصی نمایشگر در نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲ امکان پذیر شده است.

در بخش پشتی هر دو گوشی، شاهد سنسور اثر انگشت در زیر ماژول دایره‌ای شکل برای دوربین‌های سه گانه هستیم. در بخش دوربین، جایی است که اولین تفاوت‌های نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲ مشخص می‌شود.

برای مثال، نوکیا ۶.۲ که گوشی ارزان‌تری است، دارای دوربین ۱۶ مگاپیکسلی اصلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی اولتراواید با لنز ۱۱۸ درجه و دوربین سوم برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره است.

اما در نوکیا ۷.۲ که گوشی گران‌تری است، شاهد سنسور نیم اینچی ۴۸ مگاپیکسلی برای دوربین اصلی، همان دوربین هشت مگاپیکسلی با لنز ۱۱۸ درجه و یک دوربین پنج مگاپیکسلی برای سنجش عمق میدان هستیم که در مجموع ترکیب بهتری از نوکیا ۶.۲ است. نوکیا همچنین با زایس همکاری کرده تا در گوشی نوکیا ۷.۲، کاربران بتوانند از افکت‌های بوکه مخصوص لنز‌های زایس استفاده کنند. در واقع سه مدل از بوکه‌های خاص لنزهای قدیمی زایس در نرم‌افزار دوربین نوکیا ۷.۲ وجود دارد که می‌توان در عکس‌های پرتره، از آن‌ها استفاده کرد.

تفاوت این دو گوشی تا روی مادربرد و پردازنده هم ادامه دارد! نوکیا ۶.۲ از پردازنده ضعیف‌تر اسنپدراگن ۶۳۶ بهره می‌برد در صورتی که نوکیا ۷.۲ دارای پردازنده اسنپدراگن ۶۶۰ است. علاوه بر این موارد، نوکیا ۷.۲ در دو طرح خاص که یکی شامل شیشه مات برای بخش پشتی می‌شود و دیگری رنگ سبز خاص، از نوکیا ۶.۲ متفاوت است. هر دو گوشی اما دارای چهار گیگابایت حافظه رم خواهند بود و با باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپری همراه هستند. همچنین نوکیا یک دکمه اختصاصی برای گوگل اسیستنت هم روی کناره این گوشی‌ها قرار داده است. مثل همیشه نیز این گوشی‌ها تحت گواهی Android One و با اندروید پای خام عرضه خواهند شد و انتظار داریم تا یکی دو ماه دیگر، بروزرسانی اندروید ۱۰ را هم دریافت کنند.

قیمتی که برای نوکیا ۶.۲ اعلام شده، حدود ۲۱۰ یورو است. نوکیا ۷.۲ نیز قرار با قیمتی معادل ۳۴۹ دلار عرضه شود که هم قیمت با نوکیا ۷.۱ است. هر دو گوشی را هم آخر ماه جاری میلادی خواهیم دید. شما درباره دو گوشی نوکیا ۶.۲ و نوکیا ۷.۲ چه فکر می‌کنید؟

