بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار و اصلاح مشکلات گلکسی فولد، سامسونگ تاریخ عرضه این گوشی تاشو در کشورهای موردنظر خود را اعلام کرد. در ادامه به تغییراتی که سامسونگ بر گلکسی فولد اعمال کرده، می‌پردازیم.

اول از همه باید به لایه‌ی محافظ نمایشگر بپردازیم که در مدل اولیه، مانند یک محافظ معمولی بود و به همین خاطر برخی از خبرنگاران آن را جدا کردند که مشکلاتی را پدید آورد. به همین خاطر، در مدل جدید گلکسی فولد سامسونگ کناره‌های این لایه‌ی محافظ را در داخل فریم بدنه قرار داده تا کاربران دیگر نتوانند آن را جدا کنند.

علاوه بر این، باید به تعبیه نوعی درپوش جدید در بخش فوقانی و پایینی لولا اشاره کنیم تا گرد و غبار به داخل بدنه راه پیدا نکند. در مدل اولیه، در این بخش‌ها شاهد شکاف بزرگی بودیم که به گرد و غبار اجازه می‌داد به راحتی به داخل بدنه نفوذ کنند و مشکلات گسترده‌ای را به وجود بیاورند. همچنین فاصله بین لولا و بدنه گلکسی فولد هم کاهش پیدا کرده است.









در ضمن برای تقویت بدنه تاشو هم سامسونگ لایه‌های فلزی جدیدی زیر آن‌ها تعبیه کرده است. این موضوع باعث می‌شود که حتی اگر گرد و غبار به داخل بدنه برسند، نتوانند برای پنل تاشو مشکل ایجاد کنند.

به غیر از این موارد، مدل جدید گلکسی فولد تفاوتی با نسخه قبلی ندارد. البته باید به افزایش ضخامت و وزن بسیار جزئی هم اشاره کنیم این گوشی در حالت تا شده حالا ۱۵.۷ میلی‌متر ضخامت دارد که قبلا این رقم ۱۵.۵ میلی‌متر بود. در ضمن وزن آن حالا ۲۷۶ گرم است که نسبت به وزن ۲۶۳ گرمی نسخه قبلی شاهد افزایش وزن بسیار کمی هستیم. البته این موارد را صرفا از لحاظ آماری مطرح کردیم و کاربران این تفاوت را احساس نمی‌کنند. طبق اعلام سامسونگ، این گوشی از تاریخ ۶ سپتامبر در کره جنوبی و از تاریخ ۱۸ سپتامبر در اروپا روانه‌ی بازار می‌شود.

