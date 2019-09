شرکت HMD شب گذشته در کنار دو گوشی هوشمند نوکیا ۷.۲ و نوکیا ۶.۲، دو گوشی کلاسیک هم معرفی کرد. این اولین بار نیست که شاهد چنین محصولاتی هستیم و برای مثال، سال گذشته شاهد عرضه نوکیا ۳۳۱۰ . نوکیا ۸۱۱۰ جدید بودیم. حالا در نمایشگاه IFA 2019، یک نسخه مدرن از گوشی کتابی و دکمه‌ای نوکیا ۲۷۲۰ معرفی شده است.

مثل گوشی‌های ۳۳۱۰ و ۸۱۱۰، نوکیا ۲۷۲۰ هم بخشی از سری محصولاتی است که HMD آن‌ها را Nokia Originals می‌نامد. این دستگاه‌ها قرار است تجربه‌ای از گوشی‌های مدرن را در طراحی‌های کلاسیک و قدیمی نوکیا عرضه کنند. در این زمینه مخصوصا، با یک گوشی کتابی طرح هستیم که در طراحی آن ظرافت‌هایی ایجاد شده و نمایشگر داخلی بزرگ ۲.۸ اینچی دارد. همچنین چند ویژگی جدید هم به این گوشی اضافه شده است.

از نظر نرم‌افزاری، روی این گوشی سیستم عامل KaiOS نصب شده که به صورت اختصاصی برای گوشی‌هایی این چنینی طراحی و ساخته شده است. در این سیستم‌عامل، اپلیکیشن‌های مدرنی مثل گوگل، گوگل مپس، واتس‌اپ، یوتیوب، فیس بوک و گوگل اسیستنت هم حاضر هستند. مورد آخر، یعنی گوگل اسیستنت، اهمیت ویژه‌ای در این گوشی دارد زیرا HMD می‌گوید که گوگل اسیستنت به قدری در این سیستم عامل بهینه سازی شده که حالا می‌توان با آن متنی را تایپ کرد و یا حتی اپلیکیشن‌های مختلف را روی نوکیا ۲۷۲۰ باز کرد.

از نظر کتابی بودن این گوشی نیز شما کاملا یاد گذشته خواهید افتاد. این یعنی اگر کسی تماس بگیرد، ابتدا نام او را روی نمایشگر ۱.۳ اینچی بیرونی می‌بینید و سپس می‌توانید با باز کردن گوشی، به تماس پاسخ دهید. هر زمان هم که بخواهید تماس را قطع کنید، کافی است گوشی را ببندید تا تماس قطع شود. شما را نمی‌دانم اما شخصا دلم برای چنین ویژگی تنگ شده بود! جدا از این مورد، HMD می‌گوید که نوکیا ۲۷۲۰ می‌تواند تا ۲۷ روز در حالت استندبای، شارژ دهی داشته باشد!













علاوه بر سیستم عامل مدرن، HMD یک ویژگی دیگر هم به نوکیا ۲۷۲۰ جدید اضافه کرده و آن پشتیبانی از دو سیم کارت است که یکی از آن‌ها می‌تواند به شبکه LTE وصل شود و حتی می‌توان اینترنت LTE گوشی را، هات اسپات کرد. نوکیا ۲۷۲۰ جدید در رنگ‌های مشکی و خاکستری و از پایان ماه سپتامبر با قیمت ۸۹ یورو عرضه خواهد شد.

البته نوکیا ۲۷۲۰ جدید، تنها فیچرفون جدید نوکیا و HMD نیست. این شرکت دو فیچرفون دیگر هم در نمایشگاه IFA 2019 معرفی کرده که یکی از آن‌ها، نوکیا ۸۰۰ نام دارد. این گوشی همانطور که از ظاهرش در عکس بالا پیداست، مقاومت بالایی دارد و ما را یاد گوشی‌های جان سخت قدیمی نوکیا می‌اندازد.

مثل ۲۷۲۰، روی نوکیا ۸۰۰ هم سیستم عامل KaiOS نصب شده و از نظر ویژگی‌های نرم‌افزاری، با نوکیا ۲۷۲۰ یکسان است. جدا از این مورد، نوکیا ۸۰۰ توانسته گواهی IP68 را برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار به دست بیاورد. همچنین استاندارد MIL-STD-810G نیز توسط این گوشی کسب شده که یعنی در رطوبت، نور مستقیم خورشید، در معرض نویز‌های مختلف، در معرض فشار کم و دمای کم، قرار نیست آسیبی به نوکیا ۸۰۰ برسد! حتی HMD فراتر از این‌ها رفته و گفته که این گوشی می‌تواند سقوط از ارتفاع دو متر به روی سیمان سخت را هم سالم پشت سر بگذارد. بنابراین نوکیا ۸۰۰ با هیچ‌کس شوخی ندارد!

بدنه این گوشی نیز به شکلی طراحی شده که افرادی که با دستکش‌های ضخیم می‌خواهند با این گوشی کار کنند، مشکلی نخواهند داشت. در نهایت HMD گفته که زمان استندبای این گوشی با یک بار شارژ، ۴۳ ساعت خواهد بود و نوکیا ۸۰۰، از ماه اکتبر و با قیمت ۱۰۹ یورو عرضه خواهد شد.

در نهایت، نوکیا ۱۱۰ هم معرفی شد که یک بروزرسانی نسبت به گوشی ۱۵ دلاری نوکیا ۱۰۵ به حساب می‌آید. حالا روی نوکیا ۱۱۰ می‌توانید موزیک‌های خود را روی یک microSD تا سقف ۳۲ گیگابایت بریزید تا به موزیک‌هایتان روی نوکیا ۱۱۰ هم دسترسی داشته باشید. دوربین این گوشی هم صرفا کار راه‌انداز برای شرایط خاص خواهد بود و همچنین نوکیا ۱۱۰ رادیو هم دارد. این گوشی از پایان سپتامبر و با قیمت ۱۸ یورو عرضه خواهد شد. شما درباره سه گوشی جدید و البته همزمان کلاسیک نوکیا چه فکر می‌کنید؟

