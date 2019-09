موتورولا وان زوم با دوربین چهارگانه رسما معرفی شد

شب گذشته گوشی موتورولا وان زوم رسما معرفی شد. این گجت از نمایشگر اولد ۶.۴ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p+ و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد و قلب تپنده آن مانند موتو Z4، تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۵ است. همانطور که از نام این گوشی می‌توان حدس زد، موتورولا توجه ویژه‌ای به دوربین آن نشان داده است.

دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی و دیافراگم F/1.7 است و از لرزشگیر اپتیکال بهره می‌برد. دوربین سلفی هم مجهز به سنسور ۲۵ مگاپیکسلی است و هم این دوربین و هم دوربین اصلی از قابلیت ترکیب پیکسل‌ها پشتیبانی می‌کنند که به آن‌ها این امکان را می‌دهد در محیط‌های کم‌نور عملکرد بهتری داشته باشند.

اگرچه Z4 تنها مجهز به ۲ دوربین اصلی بود، اما در پنل پشتی موتورولا وان زوم شاهد ۳ دوربین دیگر هم هستیم. یکی از آن‌ها یک دوربین تله‌فوتو ۸ مگاپیکسلی با قابلیت زوم ۳ برابری اپتیکال است و دو دوربین دیگر هم شامل یک دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۵ مگاپیکسلی هستند.

انرژی این گوشی از جانب یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی سازگار با شارژ ۱۵ وات تامین می‌شود و در ضمن برای طرفداران جک هدفون هم باید بگوییم که این مشخصه در بدنه گوشی مذکور حضور دارد. این گوشی همراه با ۴ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی روانه‌ی بازار می‌شود و به غیر از تعبیه دو سیم‌کارت، در کنار آن‌ها جایگاهی برای کارت حافظه microSD هم در نظر گرفته شده است. این گوشی با قیمت ۴۰۰ یورو به بازار عرضه می‌شود.

