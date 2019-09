روز گذشته دو ویدیو منتسب به پیکسل ۴ ایکس‌ال منتشر شد که زوایای مختلف این گوشی را نمایش می‌دهند. طول ویدیو اول ۱۱ ثانیه است که از جانب یک خرده‌فروشی در مالزی منتشر شده و در آن می‌توانیم ببینیم که مانند رندرهای منتشر شده، نمایشگر این گوشی دارای حاشیه‌ی فوقانی ضخیمی است. همچنین لحظه‌ای پنل پشتی و ماژول مربعی شکل مربوط به دوربین دوگانه هم نمایش داده می‌شود و علاوه بر این باید به دکمه‌ها و لبه‌های بدنه هم اشاره کنیم.

دانلود mp4

طبق اعلام گوگل، پیکسل ۴ و پیکسل ۴ ایکس‌ال از سیستم تشخیص چهره جدید و سیستم تشخیص حرکت سولی بهره می‌برند. علاوه بر این، ظاهرا نمایشگر هر دو گوشی مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ هرتزی است. از لحاظ طراحی هم به نظر می‌رسد لبه‌های بدنه مات هستند ولی پنل پشتی مبتنی بر شیشه براق است.

دانلود mp4

دومین ویدیو مدل سفید رنگ این گوشی را نمایش می‌دهد که در آن بیشتر شاهد بخش‌های مختلف رابط کاربری این گوشی شامل نوار ناوبری اندروید ۱۰ هستیم و در انتها هم برای لحظه‌ای رابط کاربری مربوط به دوربین نمایش داده می‌شود.

