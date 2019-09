شیائومی ساعاتی قبل با انتشار یک پوستر اعلام کرد که ۹ سپتامبر یعنی سه روز دیگر قصد دارد از یک فناوری جدید برای شارژ سریع بی‌سیم موسم به Mi Charge Turbo رونمایی کند. به گفته‌ی این شرکت، این فناوری برای دوران ۵G توسعه یافته است.

در حال حاضر، سرعت سریع‌ترین شارژ سیمی شیائومی ۲۷ وات و سریع‌ترین شارژ بی‌سیم این شرکت ۲۰ وات است. اما حالا به نظر می‌رسد این فناوری شارژ سریع بی‌سیم که عمدتا برای گوشی‌های ۵G توسعه پیدا کرده، قرار است سرعت بسیار بالاتری را برای کاربران به ارمغان بیاورد. گوشی شیائومی Mi 9 اگرچه از شارژ بی‌سیم ۲۰ وات پشتیبانی می‌کند، ولی هنوز این فناوری به گوشی دیگری از این شرکت راه پیدا نکرده است.

هنوز در مورد سرعت احتمالی فناوری Mi Charge Turbo اطلاعاتی در دست نداریم و نمی‌توانیم با قاطعیت اظهارنظر کنیم. در همین زمینه باید به سرعت شارژ بی‌سیم هواوی میت ۳۰ پرو اشاره کنیم که مدتی دیگر معرفی می‌شود و طبق گزارش‌ها از شارژ بی‌سیم ۳۰ وات پشتیبانی می‌کند. به همین خاطر امیدواریم سرعت این فناوری شیائومی از ۳۰ وات بیشتر باشد.

ارائه‌ی فناوری‌های شارژ سریع‌تر برای گوشی‌های ۵G بسیار منطقی است زیرا این گوشی‌ها سریع‌تر از گوشی‌های دیگر شارژ خود را مصرف می‌کنند. انتظار داریم گوشی شیائومی Mi Mix 4 همراه با فناوری شارژ بی‌سیم Mi Charge Turbo معرفی شود.

منبع: GizmoChina

The post شیائومی سه روز دیگر از یک فناوری جدید برای شارژ سریع بی‌سیم رونمایی می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala