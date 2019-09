با در نظر گرفتن مدل‌های مختلف خانواده گلکسی نوت ۱۰، گلکسی فولد و گلکسی S10، شمار پرچم‌داران امسال سامسونگ به بیش از ده دستگاه می‌رسد؛ اما ظاهرا این تعداد برای شرکت کره‌ای کافی نیست و سامسونگ قصد دارد با معرفی نسخه بلاک‌ چین گلکسی نوت ۱۰ که بر رمز ارزها متمرکز است، باز هم به تعداد پرچم‌داران امسال خود بیافزاید.

وال استریت ژورنال در گزارش جدید خود اعلام کرده است که نسخه ویژه‌ای از گلکسی نوت ۱۰ که تنها در کره جنوبی در دسترس خواهد بود با نام KlaytnPhone فروخته خواهد شد. این نام عجیب برگرفته از یک پلتفرم بلاک چین در کره جنوبی است که توسط شرکت پیام‌رسان Kakao توسعه داده شده است. در این گزارش ذکر شده که KlaytnPhone به‌طور پیش فرض یک کیف پول دیجیتال و اپلیکیشن‌های بلاک چین را ارائه می‌کند و مقدار خاصی ارز دیجیتال Klay را که توسط Kakao توسعه داده شده است به کاربرانش اهدا می‌کند.

البته وجود چنین دستگاهی که کیف پول دیجیتال و اپلیکیشن‌های بلاک چین داشته باشد چیز عجیبی نیست. سامسونگ در برخی مدل‌های گلکسی S10 یک کیف پول دیجیتال را قرار داده بود و پیش از آن نیز اچ‌تی‌سی گوشی هوشمند مبتنی بر بلاک چین خود را رونمایی کرد که اگزودوس نام داشت. گفته می‌شود که سایر گوشی‌های اندرویدی نیز می‌توانند از اپ‌های بلاک چین Klaytn پشتیبانی کنند؛ اما طبق اعلام وال استریت ژورنال، فقط KlaytnPhone قادر خواهد بود به‌صورت کامل خدمات مبادلات مبتنی بر بستر بلاک چین را انجام دهد.

به جز فعالیت در بستر بلاک چین، تفاوت دیگری بین KlaytnPhone و نسخه‌های دیگر گلکسی نوت ۱۰ وجود ندارد و گفته می‌شود این گوشی در هنگام خاموش یا روشن شدن، لوگو مخصوص Klaytn را نمایش خواهد داد.

منبع: The Verge

