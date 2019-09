هواوی از تراشه کایرین ۹۹۰ حاوی مودم ۵G رونمایی کرد

جدیدترین تراشه پرچم‌دار هواوی موسوم به کایرین ۹۹۰ شامل مودم ۵G است و ساعاتی قبل در نمایشگاه IFA 2019 رسما معرفی شد؛ البته مدل ۴G این تراشه هم ارائه می‌شود که فاقد مودم ۵G است. هواوی برای ساخت این تراشه از فناوری ۷ نانومتری استفاده کرده است و می‌تواند حداکثر سرعت دانلود ۲.۳ گیگابیت بر ثانیه و حداکثر سرعت آپلود ۱.۲۵ گیگابیت بر ثانیه را برای کاربران به ارمغان بیاورند. وظیفه‌ی پردازش گوشی هم بر عهده ۸ هسته مبتنی بر معماری ARM قرار دارد. علاوه بر این، باید به پردازنده گرافیکی ۱۶ هسته‌ای Mali-G76 هم اشاره کنیم که از لحاظ گرافیکی قدرت بسیار بالایی را برای گوشی‌های مبتنی بر این تراشه ارائه می‌کند.

وجود مودم ۵G در داخل تراشه، علاوه بر صرفه‌جویی در فضا، منجر به کاهش مصرف انرژی هم می‌شود. در همین رابطه باید به تراشه اگزینوس ۹۸۰ سامسونگ هم اشاره کنیم که آن هم حاوی مودم ۵G است و چند روز قبل معرفی شد. در این حین، انتظار می‌رود کوالکام اولین تراشه حاوی مودم ۵G خود را در سال آینده معرفی کند.





مانند تراشه اگزینوس، مدل ۵G کایرین ۹۹۰ هم از امواج میلی‌متری ۵G پشتیبانی نمی‌کند. هواوی اعلام کرده از آنجایی که فناوری مذکور عمدتا در کشور آمریکا استفاده می‌شود و گوشی‌های هواوی در بازار آمریکا حضور ندارند، آن‌ها تصمیم گرفته‌اند این قابلیت را در این تراشه تعبیه نکنند. در عوض، کایرین ۹۹۰ از امواج پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند که توسط بیشتر اپراتورهای مخابراتی فعال در زمینه ۵G در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طبق اعلام هواوی، تراشه مذکور از واحد پردازش عصبی پیشرفته‌تری بهره می‌برد که می‌تواند برای کارهایی مانند تشخیص چهره و تشخیص صدا مورد استفاده قرار بگیرد. طبق گزارش‌های منتشر شده، خانواده هواوی میت ۳۰ پرو که قرار است در تاریخ ۱۹ سپتامبر رسما معرفی شوند، از این تراشه بهره می‌برند.

