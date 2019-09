لنوو با دست پر به نمایشگاه IFA 2019 آمد

لنوو شب گذشته در نمایشگاه IFA 2019 از تعدادی لپ‌تاپ، تبلت، مانیتور، نمایشگر هوشمند و هدست واقعیت افزوده مبتنی بر موبایل رونمایی کرد که در ادامه به معرفی مهم‌ترین این محصولات می‌پردازیم.

تبلت‌ها

لنوو در برلین از دو تبلت اندرویدی جدید رونمایی کرد که می‌توانند نقش نمایشگر هوشمند را نیز ایفا کنند. صفحه نمایش یوگا اسمارت تب ۱۰.۱ اینچی لنوو رزولوشن ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ را ارائه می‌کند. این تبلت مانند سایر تبلت‌های خانواده یوگا به یک پایه نگه دارنده مجهز است که با استفاده از آن می‌توان تبلت را در حالت‌های ایستاده عمودی و افقی نگه داشت یا حتی به دیوار آویزان کرد. یوگا اسمارت تب ۱۰.۱ از اسنپ دراگون ۴۳۹ بهره می‌گیرد که با حافظه‌های ۳۲ گیگابایت با رم ۳ گیگابایتی و ۶۴ گیگابایت با رم ۴ گیگابایتی همراه است. البته می‌توان با استفاده از کارت حافظه میکرو اس‌دی میزان حافظه این دستگاه را افزایش داد. دوربین اصلی دستگاه ۸ مگاپیکسل و دروبین سلفی آن ۵ مگاپیکسلی است و از اندروید ۹.۰ به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض بهره می‌گیرد. لنوو برای تبلت جدیدش یک باتری ۷۰۰۰ میلی آمپر ساعتی در نظر گرفته است.

یوگا اسمارت تب به سه میکروفون و دو بلندگوی ساخت جی‌بی‌ال مجهز است که امکان ارتباط بهتر با گوگل اسیستنت را فراهم می‌کنند. همچنین این دستگاه از ویژگی جدید گوگل اسیستنت که Ambient Mode نام دارد نیز بهره می‌گیرد که در زمان شارژ دستگاه، امکان نمایش اعلان‌ها و یادآورها و همچنین پخش موزیک یا کنترل لوازم هوشمند خانه را فراهم می‌کند. به علاوه می‌تواند در صورت تمایل تصاویری که در گوگل فوتوز دارید را نمایش دهد. قیمت نسخه پایه این تبلت تقریبا ۲۵۰ دلار است.

دومین تبلتی که لنوو در IFA 2019 معرفی کرد، اسمارت تب M8 نام دارد که نسخه کوچکتری از تبلت‌های اسمارت تب P10 و M10 است که مدتی قبل عرضه شده بودند. این تبلت به یک پایه نگه دارنده مجهز است که وظیفه شارژ دستگاه را نیز بر عهده دارد، اما بر خلاف مدل‌های ۱۰ اینچی که در اوایل سال معرفی شده بودند، این بار پایه شارژر به اسپیکر داخلی مجهز نیست. نمایشگر این تبلت ۸ اینچی از رزولوشن ۸۰۰ × ۱۲۸۰ بهره می‌گیرد و هنگامی که روی پایه شارژ قرار گیرد، حالت Ambient Mode گوگل اسیستنت فعال خواهد شد.

از مشخصات دیگر اسمارت تب M8 می‌توان به حافظه داخلی ۱۶ و ۳۲ گیگابایتی، حافظه رم ۲ گیگابایتی، دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۲ مگاپیکسلی، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی و اندروید ۹.۰ به عنوان سیستم عامل پیش‌فرض اشاره کرد. این تبلت در ماه اکتبر و با قیمت پایه حدودا ۱۲۰ دلاری راهی بازار خواهد شد.

نمایشگر هوشمند

در اواسط سال گذشته میلادی، لنوو با معرفی نمایشگرهای هوشمند مبتنی بر گوگل اسیستنت در دو نسخه ۸ و ۱۰ اینچی، به جمع تولید کنندگان این محصول وارد شد. شب گذشته نیز نمایشگاه IFA میزبان نسخه ۷ اینچی نمایشگر هوشمند لنوو بود که پیش بینی می‌شود به رقیبی برای نست هاب ۷ اینچی گوگل و اکوشو ۵ آمازون تبدیل شود.

این نمایشگر هوشمند از صفحه‌ای لمسی با رزولوشن ۶۰۰ × ۱۰۲۴ بهره‌مند است و طراحی جدید آن به‌گونه‌ای است که بلندگوها به‌جای اطراف، اکنون در زیر نمایشگر قرار گرفته‌اند. دوربین ۲ مگاپیکسلی این دستگاه با زاویه عریض امکان مکالمات تصویری را فراهم می‌کند و توان خروجی هر یک از بلندگوهای استریو ۱.۵ اینچی قرار گرفته در زیر نمایشگر برابر با ۵ وات است که کیفیت صدای بهتری را نسبت به مدل‌های ۸ و ۱۰ اینچی ارائه می‌کند. همچنین دو میکروفون نیز در این نمایشگر هوشمند تعبیه شده است تا تعامل با گوگل اسیستنت آسان‌تر شود.

درون این دستگاه از یک چیپ مدیاتک ۸۱۶۷S با فرکانس ۱.۵ گیگاهرتز استفاده شده است که وظیفه پردازش‌ها را به عهده دارد. اسمارت دیسپلی ۷ لنوو در ماه آینده با قیمت ۱۳۰ دلار وارد بازار خواهد شد. این محصول در حال حاضر تنها در رنگ سفید تولید شده است، اما ممکن است در آینده لنوو رنگ‌های دیگری به آن اضافه کند.

هدست واقعیت افزوده مبتنی بر موبایل با حال و هوای دنیای مارول

لنوو در سال ۲۰۱۷ از یک هدست واقعیت افزوده مبتنی بر گوشی هوشمند رونمایی کرد که حال و هوای فیلم‌های جنگ ستارگان را داشت. هدست Mirage AR لنوو با یک کنترلر نوری عرضه می‌شد که حس شمشیر جدی در جنگ ستارگان را القا می‌کرد. این مجموعه با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه می‌شد. شب گذشته لنوو در برلین از نسل جدید این هدست با دو کنترلر دستی و یک اپلیکیشن جدید رونمایی کرد که با استفاده از آن می‌توانید در قالب یکی از شش ابر قهرمان دنیای مارول به بازی مشغول شوید.

این اپ Marevel Dimension of Heroes نام دارد و برای هر دو سیستم عامل اندروید و iOS در دسترس خواهد بود. پس از اجرای اپ و قرار دادن گوشی درون هدست، می‌توان با استفاده از دو کنترلر جدید و چراغ راهنما، از قابلیت‌های شخصیت‌هایی مانند کاپیتان آمریکا، تور، استارلورد، پلنگ سیاه، دکتر استرنج و کاپیتان مارول برای جنگیدن با دشمنان استفاده کنید.

مجموعه Mirage AR که شامل هدست، دو کنترلر و چراغ راهنما است، از امروز با قیمت تقریبی ۲۵۰ دلار در وب‌سایت لنوو و فروشگاه آمازون به فروش می‌رسد.

لپ‌تاپ‌ها

در کنار محصولات اندرویدی، لنوو تعدادی لپ‌تاپ ویندوزی و کروم‌بوک جدید را هم با خود به برلین آورده است. لپ‌تاپ‌های ویندوزی جدید شامل مدل‌های جدیدی از خانواده تبدیل شونده یوگا است، مانند یوگا C640 با نمایشگر ۱۳.۳ اینچی و پردازنده‌های نسل دهمی اینتل Core i5 ،Core i3 و Core i7 که عمر باتری ۲۰ ساعتی را ارائه می‌کند و با قیمت ۸۵۰ دلار از ماه اکتبر به فروش می‌رسد.

لپ‌تاپ بعدی یوگا C740 است که در دو نسخه ۱۴ و ۱۵.۶ اینچی تولید شده است و نسخه بزرگتر از نمایشگر VESA400 HDR بهره می‌گیرد. این محصول نیز به پردازنده‌های نسل دهمی Core i5 و Core i7 مجهز شده است و مانند بسیاری از لپ‌تاپ‌های این شرکت از بلندگوهای استریو Dolby Atmos استفاده می‌کند. قیمت این دستگاه ۸۷۰ دلار است و از ماه سپتامبر به بازار می‌آید.

سومین عضو جدید خانواده یوگا مدل C940 است که در نسخه‌های ۱۴ و ۱۵.۶ اینچی تولید شده و از پردازنده‌های نسل نهمی و دهمی اینتل بهره‌مند است. یوگا C940 با پردازنده گرافیکی GeForce GTX 1650 انویدیا عرضه خواهد شد و مدل ۱۴ اینچی آن از ویژگی Super Resolution بهره می‌گیرد که در برنامه ویندوز مدیا پلیر می‌تواند کیفیت ویدیوها را تا رزولوشن ۱۰۸۰p بالا ببرد.

ویژگی دیگر Q-Control است که با فشردن هم‌زمان کلیدهای Function و Q، حالت خنک کننده هوشمند را فعال می‌کند. این قابلیت با تنظیم خودکار عملکرد خود، می‌تواند عمر باتری بهتری ارائه کند. مدل ۱۵.۶ اینچی این لپ‌تاپ به یک نسخه با نمایشگر ۴K VESA400 HDR مجهز است.

قیمت مدل ۱۴ اینچی از ۱۲۵۰ دلار و قیمت مدل ۱۵.۶ اینچی از ۱۷۱۰ دلار آغاز می‌شود که هر دو مدل در ماه اکتبر وارد بازار می‌شوند.

لپ‌تاپ بعدی یوگا S740 است که بر خلاف سه مدل قبلی تبدیل پذیر نیست و تنها به صورت لپ‌تاپ می‌توان از آن استفاده کرد. یوگا S740 در دو مدل ۱۴ و ۱۵.۶ اینچی معرفی شده است که هر دو از پردازنده‌های گرافیکی انویدیا بهره می‌گیرند. هر دو مدل دارای نسخه‌ای با نمایشگر HD و نسخه‌ای با نمایگشر UHD هستند و از دستیار صوتی الکسا پشتیبانی می‌کنند. قیمت پایه این لپ‌تاپ ۱۷۱۰ دلار است و فروش آن از ماه آینده آغاز می‌شود.

سری کلاسیک نوت‌بوک‌های Thinkbook لنوو نیز با مدل‌های ۱۴ و ۱۵ اینچی به‌روز شده‌اند که هر دو مدل از پردازنده‌های نسل دهمی Core اینتل و پردازشگرهای گرافیکی رادئون ساخت AMD به همراه یک ترابایت حافظه SSD و ۲ ترابایت حافظه HDD بهره می‌گیرند. در حال حاضر اطلاعاتی درباره قیمت و زمان عرضه این لپ‌تاپ‌ها منتشر نشده است.

مانیتورها

این شرکت چینی در نمایشگاه IFA امسال از سه مانیتور جدید نیز رونمایی کرد که شامل مدل‌های زیر است:

مانیتور Q24i که به نمایشگر ۲۳.۸ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ مجهز شده، بدنه آن تنها ۶.۹ میلی‌متر ضخامت دارد و قیمت آن ۱۹۰ دلار است. مانیتور Q27q به نمایشگر ۲۷ اینچی با رزولوشن ۱۴۴۰ × ۲۵۶۰ مجهز است، ضخامت آن با Q24i برابری می‌کند و ۲۳۰ دلار قیمت دارد. این دو محصول از ماه جاری برای فروش عرضه می‌شوند.

سومین نسخه مانتیور ThinkVision s28u-10 است که به نمایشگر بزرگ ۲۸ اینچی با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ مجهز شده است. این مانیتور گواهینامه TUV Rheinland Eye Comfort را دارد که در هنگام کار فشار کمتری به چشم کاربر وارد می‌کند. از قیمت این محصول اطلاعی در دست نیست، اما از ماه آینده وارد بازار خواهد شد.

