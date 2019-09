دقایقی قبل کوالکام در جریان نمایشگاه IFA 2019 اعلام کرد که فناوری ۵G نه‌تنها برای نسل جدید تراشه پرچم‌دار سری ۸، بلکه به‌عنوان یک فناوری یکپارچه برای تراشه‌های میان‌رده سری ۶ و ۷ هم ارائه می‌شود. این یعنی، در سال ۲۰۲۰ خرید گوشی‌های مقرون به صرفه مبتنی بر فناوری ۵G امکان‌پذیر می‌شود. طبق اعلام کوالکام، این تراشه‌های حاوی مودم ۵G توسط شرکت‌هایی مانند سامسونگ، اوپو، ردمی، ویوو، موتورولا، نوکیا، Realme و ال‌جی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این تراشه‌ها از مهم‌ترین فرکانس‌های مربوط به اینترنت ۵G یعنی امواج میلی‌متری و فرکانس‌های پایین‌تر از ۶ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. در حال حاضر، شرکت‌ها برای اینکه بتوانند گوشی‌های سازگار با فناوری ۵G بسازند، باید از مودم ۵G جداگانه‌ای استفاده کنند که این موضوع منجر به اشغال فضای بیشتر و افزایش هزینه تمام شده می‌شود. لازم به ذکر است بیشتر گجت‌های ۵G فعلی از مودم کوالکام X50 استفاده می‌کنند.

کوالکام اخیرا از مودم ۷ نانومتری X55 رونمایی کرد که هم سریع‌تر است و هم انرژی کمتری مصرف می‌کند اما در سال ۲۰۲۰ روانه‌ی بازار می‌شود. در هر صورت طبق اعلام شرکت کوالکام، در سال آینده این شرکت تراشه‌های سری ۶، ۷ و ۸ را همراه و بدون مودم ۵G به بازار عرضه می‌کند. کوالکام اعلام کرده تراشه‌های سری ۷ حاوی مودم ۵G تا انتهای سال جاری آماده می‌شوند و گوشی‌های مبتنی بر آن کمی بعد روانه‌ی بازار خواهند شد. در رابطه با گوشی‌های مجهز به تراشه‌های سری ۶ هم می‌توانیم انتظار عرضه آن‌ها را در نیمه دوم ۲۰۲۰ داشته باشیم. در نهایت این شرکت در مورد نسل جدید تراشه سری ۸ مجهز به این قابلیت گفته در سال جاری اطلاعات بیشتری منتشر می‌کند.

منبع: Engadget

