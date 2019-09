روز گذشته شرکت TCL در نمایشگاه IFA 2019 یک گوشی جدید به نام Plex معرفی کرد که توجهات زیادی را به سمت خود جلب کرده است. این شرکت حتی پیش‌از این هم از جاه طلبی‌های خود برای عرضه گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو و گوشی‌های ۵G در سال ۲۰۲۰، رونمایی کرده بود. اما Plex نقطه شروعی برای TCL است تا بتواند نام خود در عرضه گوشی‌های هوشمند پرچمدار ثبت کند. این شرکت می‌خواهد نامی بزرگ‌تر از بلک‌بری و آلکاتل که صاحب آن‌ها است داشته باشد و Plex نیز برای همین منظور تولید شده است. این گوشی که در رنگ مشکی و سفید عرضه خواهد شد، قیمت معقول ۳۲۹ یورویی نیز خواهد داشت.

البته TCL Plex یک گوشی میان‌رده است اما TCL اعلام کرده که در ساخت این محصول، تمام تمرکز خود را روی طراحی و دوربین گذاشته است. گوشی‌هایی مثل پیکسل ۳A سطح جدیدی از انتظارات را در دنیای گوشی‌های میان‌رده مخصوصا در زمینه دوربین، به وجود آورده‌اند. حالا TCL هم یک شرکت دوربین سازی نیست اما گفته که سعی کرده دوربینی در سطح رقبا در این گوشی قرار دهد. برای این منظور، TCL از سه دوربین در این گوشی استفاده کرده است. دوربین اصلی، سنسور ۴۸ مگاپیکسلی ساخت سونی دارد. دوربین دوم نیز ۱۶ مگاپیکسلی و از نوع اولترا واید است. در نهایت دوربین سوم هم که رزولوشن ۲ مگاپیکسلی دارد، صرفا برای عکاسی در نور شب ساخته شده است! و نه این اشتباه تایپی نبود؛ این دوربین واقعا دو مگاپیکسلی است و برای عکاسی در شب استفاده می‌شود.

TCL ادعا می‌کند این دوربین دو مگاپیکسلی، پیکسل‌هایی به اندازه ۲.۹ میکرون دارد که در بین تمام گوشی‌های موبایل، بزرگ‌ترین اندازه را دارد. همچنین این شرکت از الگوریتم‌های مختلف پردازش تصاویر استفاده می‌کند تا میزان نویز در عکاسی در شب را کاهش دهد. جدا از این موارد، یک حالت Super Night Mode هم برای دوربین این گوشی در نظر گرفته شده تا بتواند بهترین عکس را در نور خیلی کم ثبت کند. متاسفانه هنوز کسی نتوانسته این دوربین را تست کند و باید صبر کنیم Plex عرضه شود تا ببینیم آیا این گوشی می‌تواند دوربین پیکسل ۳A که قیمتی مشابه با خود را دارد، شکست دهد یا خیر.

گوشی TCL Plex دارای نمایشگر ۶.۵۳ اینچی LCD است که رزولوشن FHD+ دارد. TCL اسم نمایشگر حفره‌دار این گوشی را هم Dotch گذاشته که دلیل آن، وجود حفره در نمایشگر است. جالب است بدانید TCL حتی این نام Dotch را ثبت رسمی کرده تا کسی نتواند از آن استفاده کند! همچنین درست مثل تلویزیون‌های این شرکت، حالت NXTVISION هم برای این نمایشگر در نظر گرفته شده که می‌تواند کیفیت تصاویر در حال پخش را بالا ببرد.

پردازنده استفاده شده در TCL Plex، اسنپدراگن ۶۷۵ است. در کنار این پردازنده ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی هم وجود دارد. باتری محصول هم ۳۸۲۰ میلی‌آمپری است. همچنین این گوشی از microSD تا سقف ۲۵۶ گیگابایت هم پشتیبانی می‌کند و بله، جک هدفون هم در این محصول وجود دارد. بلوتوث دستگاه نسخه ۵.۰ است و TCL می‌گید یک حالت Super Bluetooth هم در این گوشی قرار داده که با کاربر اجازه می‌دهد تا به صورت همزمان، چهار بلندگو و هدفون بلوتوث به این گوشی وصل شوند و همزمان صدای خروجی را دریافت کنند!

برای TCL، گوشی Plex اولین فاز از شروع استراتژی موبایلی این شرکت است. این شرکت همانطور که گفتیم، گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو را نیز در دست توسعه دارد. همچنین نمایشگرهای آبشاری نیز قرار است در گوشی‌های آینده این شرکت قرار داده شوند. TCL همچنین عقیده دارد که ۵G در آینده‌ای نزدیک فراگیرتر می‌شود و این شرکت هم برنامه برای عرضه گوشی‌های ۵G دارد. اما همزمان این شرکت هیچ عجله برای ورود به بازار گوشی‌های تاشو ندارد و فعلا اجازه داده تا هواوی و سامسونگ، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. این شرکت بیش از هرچیزی، به واسطه تلویزیون‌های خود مشهور است اما به نظر در یکی دو سال آینده، گوشی‌های این شرکت نیز حرف‌های زیادی برای گفتن خواهند داشت.

