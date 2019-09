امروز شرکت موتورولا هم در بین شرکت‌هایی قرار گرفت که چند گوشی جدید در نمایشگاه IFA 2019 برلین معرفی کرده‌اند. این شرکت ابتدا یک گوشی با چهار دوربین به نام One Zoom معرفی کرد و در ادامه، یک گوشی مقرون به صرفه جدید با نام موتو E6 Plus معرفی کرد.

موتو E6 Plus از یک نمایشگر ۶.۱ اینچی با رزولشن ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل بهره می‌برد. این نمایشگر که نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹ دارد، از تکنولوژی IPS LCD استفاده می‌کند. در زیر این نمایشگر نیز پردازنده مدیاتک Helio P22 قرار گرفته است. در کنار این پردازنده نیز دو یا چهار گیگابایت حافظه رم، با توجه به حافظه داخلی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی، حاضر خواهد بود.

در بخش پشتی موتو E6 Plus شاهد چینش دوتایی دوربین هستیم. دوربین اصلی رزولوشن ۱۳ مگاپیکسلی دارد و لنزی با دیافراگم f/2.0 در جلوی آن قرار گرفته است. دوربین دوم هم سنسوری ۲ مگاپیکسلی خواهد داشت و برای سنجش عمق میدان در عکس‌های پرتره کاربرد خواهد داشت. در زیر این دوربین‌ها نیز فلش LED این گوشی قرار گرفته است. همچنین دوربین سلفی این گوشی که درون بریدگی قطره مانند نمایشگر قرار گرفته، رزولوشن ۸ مگاپیکسلی دارد.

موتو E6 Plus تقریبا به همه امکانات ارتباطی مجهز است و تنها NFC از آن حذف شده است. همچنین این گوشی دارای رادیو FM نیز هست که این روزها در کمتر محصولی شاهد آن هستیم. یک نسخه دو سیم کارته هم از موتو E6 Plus عرضه خواهد شد. رنگ‌های این گوشی نیز شامل Polished Graphite و Bright Cherry می‌شود که همان خاکستری و زرشکی خودمان هستند. ساختار این گوشی نیز به جز نمایشگر که شیشه‌ای است، کاملا از پلاستیک است.

ابعاد این گوشی معادل ۱۵۵.۶ در ۷۳.۰۶ و ۸.۶ میلی‌متر است و موتو E6 Plus تنها ۱۴۹.۷ گرم وزن دارد. سیستم عامل گوشی اندروید پای است و یک سنسور اثرانگشت هم در بخش پشتی و در زیر لوگوی موتورولا قرار گرفته است. باتری محصول هم ۳۰۰۰ میلی‌آمپری است اما متاسفانه خبری از هیچ نوع شارژر سریع نیست و بای یک شارژر پنج واتی و از طریق پورت microUSB شارژ می‌شود.

گوشی موتو E6 Plus از امروز در آمریکای لاتین و از ماه آینده در اروپا عرضه خواهد شد. قیمت این گوشی نیز ۱۳۹ یورو تعیین شده و انتظار داریم در خاورمیانه نیز در آینده نزدیک، عرضه شود.

منبع: GSMArena

The post موتورولا گوشی مقرون به صرفه موتو E6 Plus را معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala