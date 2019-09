در سایه سامسونگ و معرفی دوباره گلکسی فولد، حالا ال جی فرصت را غنیمت شمرده و در نمایشگاه IFA 2019، پرچمدار جدید خود یعنی ال جی G8X را معرفی کرده است. نکته جالب درباره این گوشی این است که ال جی عقیده دارد، چیزی که ما به آن نیاز داریم، نمایشگر دوم است و نه نمایشگرهای تاشو!

در همین راستا، هر خبری که در رابطه با معرفی ال جی G8X ThinQ بخوانید و ببینید، در کنار آن نمایشگر دومی را هم می‌بینید که به آن وصل شده است. این ایده Dual Screen را اولین بار ال جی اوایل امسال و در کره جنوبی و با گوشی V50 معرفی کرد. ال جی می‌گوید که از آن زمان تا حالا سعی داشته این ایده را بهتر و بهتر کند و فکر می‌کند قبل از اینکه گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو تبدیل به چیزی عادی شوند، نمایشگر دوم می‌تواند بهترین گزینه باشد.

نمایشگر دوم ال جی G8X به کمک پورت USB-C به این گوشی وصل می‌شود. پیش از این در گوشی V50 از پین‌هایی طلایی رنگ در بخش پشتی گوشی استفاده شده بود تا نمایشگر دوم به گوشی وصل شود اما حالا به نظر می‌رسد پورت USB-C گزینه بهتری است. نمایشگر دوم این گوشی نیز دقیقا هم اندازه نمایشگر اصلی ال جی G8X است. این یعنی هم نمایشگر گوشی و هم نمایشگر دوم، پنلی ۶.۴ اینچی هستند که رزولوشن FHD+ دارند و از نوع OLED هم هستند.

لولای نمایشگر دوم نیز نسبت به آن چیزی که در V50 دیدیم، بسیار بهتر شده و حالا نمایشگر می‌تواند به صورت کامل بچرخد و به پشت گوشی متصل شود. تجربه استفاده از دو نمایشگر و باز کردن دو اپلیکیشن مجزا نیز، بهترین بخش این نمایشگر دوم است. در ادامه حتما به ویژگی‌های بیشتر این نمایشگر خواهیم پرداخت.

نویسنده ورج ساعاتی را با این گوشی کار کرده و از تجربه خود از نمایشگر دوم در گوشی ال جی G8X نوشته است. درواقع او فکر می‌کند اگر اپلیکیشن‌های مختلفی با این نمایشگر دوم سازگار باشند، می‌توان به استفاده از چنین چیزی فکر کرد. اگر کمی از عقب‌تر نگاه کنیم، سامسونگ به کمک ویژگی DeX درواقع به کاربران خود اجازه می‌دهد که هرموقع نیاز به تجربه نمایشگری بزرگ‌تر دارند، گوشی خود را با یک کابل به مانیتور وصل کنند و تجربه‌ای شبیه به کامپیوترها را با همان گوشی داشته باشند. ال جی اما اینطور فکر نمی‌کند و عقیده دارد نمایشگر دوم کافی است تا کاربر را از نیاز به تجربه‌ای شبیه به دسکتاپ، بی‌نیاز کند. هرزمان هم که از نمایشگر دوم خسته شد، از آن‌جایی که این نمایشگر درواقع یک قاب است، می‌تواند آن را از گوشی جدا کند و با گوشی ظریف و جذاب روبرو شود. این ایده جدید است و قطعا به خاطر تلاش برای به ثمر نشاندن آن باید به ال جی تبریک بگوییم اما اینکه چقدر کاربردی خواهد بود و کاربران را به خود جذب می‌کند، تنها به واسطه زمان مشخص خواهد شد.

تا الان مدام درباره نمایشگر دوم گفتیم چراکه فکر می‌کنیم خود ال جی G8X داستان کم‌اهمیت‌تری است. این گوشی پرچمدار سال ۲۰۱۹ ال جی به حساب می‌آید و برخی از ویژگی‌های G8 که اوایل سال آمده بود، از آن حذف شده است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توانیم به بلندگوی زیر نمایشگر و دوربین ToF در بخش جلویی اشاره کنیم. جدا از حذف شدن آن‌ها، دیگر مشخصات تقریبا یکسان هستند که این یعنی همچنان پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ در کنار ۱۲۸ گیگابایت حافظه رم و ۶ گیگابایت حافظه داخلی، در این گوشی حاضر هستند. اصلا بگذارید مشخصات این گوشی را به صورت لیست‌وار بررسی کنیم:

نمایشگر ۶.۴ اینچی OLED با رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل و نسبت تصویر ۱۹.۵ به ۹

جک هدفون با ۳۲-bit Hi-Fi Dac

بلندگوهای استریو که هر کدام ۱.۲ وات خروجی صدا دارند

سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر

باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری

پشتیبانی از تکنولوژی Fast Charge 4.0 و پشتیبانی از شارژ بی‌سیم

دکمه اختصاصی برای گوگل اسیستنت

استاندارد MIL-STD810G

برای دوربین‌های اصلی، مثل ال جی G8 در این گوشی هم شاهد دو دوربین هستیم. دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین دوم ۱۳ مگاپیکسلی که اولترا واید است. دوربین سلفی این گوشی که در بریدگی نمایشگر قرار گرفته نیز ۳۲ مگاپیکسلی است که با تکنولوژی ترکیب پیکسل‌ها، سلفی‌هایی هشت مگاپیکسلی و شارپ تحویل می‌دهد. جدا از سخت‌افزار دوربین‌ها، ال جی در بخش نرم‌افزاری هم روی این دوربین‌ها کار کرده است. حالت AI Action در اپلیکیشن دوربین این گوشی، به کاربر این امکان را می‌دهد تا از اشیایی که به سرعت در حال حرکت هستند، با سرعت شاتر سریع‌تری تا ۱/۴۸۰ ثانیه عکس بگیرد تا سوژه شارپ بماند. لرزشگیر دوربین در فیلم‌برداری هم در بخش سنسور، قوی‌تر شده است. یک ویزگی جدید و البته عجیب هم در اپلیکیشن دوربین این گوشی، ASMR است که حساسیت میکروفون‌ها را سه برابر حالت نرمال می‌کند که هیچ ایده‌ای نداریم چرا باید این ویژگی کاربردی باشد!

و اما نمایشگر دوم

حالا که با خود ال جی G8X آشنا شدید، بگذارید بیشتر از نمایشگر دوم و کاربرد‌های آن برای شما بگوییم. در وحله اول که قطعا می‌توانید کارهایی مثل تماشای یوتیوب و نت‌فلیکس با یک نمایشگر و مرور کردن وب یا گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی با نمایشگر دیگر را داشته باشید. ال جی فکر می‌کند این نمایشگر دوم مخصوصا برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کاربردی است که می‌توانند در یک صفحه نقشه را داشته باشند و در صفحه دیگر، هر چیز کاربردی که می‌خواهند ببینند.

قبل از اینکه بخواهیم جلوتر برویم، بگذارید به بریدگی‌ها اشاره کنیم! با وصل کردن نمایشگر دوم به ال جی G8X شما صاحب دو ناچ یا بریدگی می‌شوید! اگرچه هیچ چیزی در بریدگی نمایشگر دوم ال جی G8X قرار نگرفته اما ال جی می‌گوید این کار را صرفا برای به وجود آوردن تقارن انجام داده است. البته بعید هم نیست دلیل آن این باشد که ال جی نمی‌خواسته نمایشگرهایی بدون بریدگی هم سفارش بدهد و در نتیجه هزینه نهایی تولید نمایشگر دوم را کاهش داده است. قطعا ما فکر می‌کنیم داشتن ناچ بدون هیچ سنسور و دوربینی در نمایشگر دوم، ایده دیوانه‌واری است اما هرچه هست، باید آن را بپذیرید.

فعال کردن نمایشگر دوم، کاملا ساده است. کافی است گوشی را در درون قاب این نمایشگر قرار دهید و سپس از منوی Quick Setting، نمایشگر دوم را فعال کنید. اگر بخواهید می‌توانید یک اپلیکیشن مثل یوتیوب را هم انتخاب کنید تا هر موقع نمایشگر دوم روشن می‌شود، این اپلیکیشن باز شود.

اپلیکیشن‌های اختصاصی ال جی می‌توانند به صورت همزمان از نمایشگر اصلی و نمایشگر دوم استفاده کنند. برای مثال می‌توانید دوربین سلفی را فعال کنید و گوشی را به فرد دیگری بدهید تا از شما عکس بگیرد. اینطوری هم او می‌تواند ببیند چه عکسی دارد می‌گیرد و هم شما می‌توانید خودتان را در صفحه اصلی گوشی ببینید. یا حتی اگر دارید یک ایمیل بلندبالا و طولانی می‌نویسید، می‌توانید کل نمایشگر دوم را به کیبرد تبدیل کنید و در نمایشگر اصلی گوشی، متن ایمیل را ببینید؛ چیزی شبیه به یک مینی لپ‌تاپ. ویژگی‌هایی این چنینی در اپلیکیشن‌های ال جی وجود دارد که کاربران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.

اما پشتیبانی از نمایشگر دوم در اپلیکیشن‌های جانبی، تقریبا وجود ندارد و انتظار هم نداشته باشید که شرکت‌های مختلف اپلیکیشن خود را برای نمایشگر دوم این گوشی بهینه کنند. خود ال جی توانسته برای مثال اپلیکیشن گوگل کروم را برای این نمایشگر بهینه کند تا بتوانید یک صفحه وب را به صورت عریض در هر دو نمایشگر ببینید اما تجربه چندان جالبی نیست چراکه حاشیه‌ای بزرگ بین دو صفحه قرار می‌گیرد. ال جی حتی یک مرورگر اختصاصی وب هم برای این گوشی ساخته که می‌توان با آن دو صفحه وب را در دو نمایشگر باز کرد. جدا از این موارد، همچنان می‌توانید دو اپلیکیشن مختلف را در دو نمایشگر ببینید که این تنها دلیلی است که می‌توانید به خاطرش سراغ ال جی G8X بروید.

تنها نکته‌ای که باقی مانده، این است که می‌توانید از نمایشگر دوم به عنوان کنترلر بازی‌هایی مثل فورت‌نایت استفاده کنید. درواقع بازی‌هایی که از Android Controller API پشتیبانی کنند، می‌توانند از این ویژگی در ال جی G8X هم پشتیبانی کنند که نمایشگر دوم، تبدیل به کنترلر بازی بشود.

در نهایت، این ایده اگرچه می‌تواند جذاب باشد اما انتظار نداشته باشید که توجه توسعه دهندگان را به سمت خود جلب کند. این گشوی و نمایشگر دوم آن، قرار است در سه ماهه پایانی سال عرضه شوند و قیمت آن‌ها نیز در زمان عرضه اعلام خواهد شد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

