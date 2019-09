اپل شرکت گوگل را در زمینه‌ی هک گسترده آیفون‌ها متهم به بزرگ‌نمایی کرده است. هفته گذشته، گوگل یک مطلب مفصل را در مورد چگونگی هک گسترده و بلندمدت آیفون‌ها منتشر کرد و حالا اپل در این زمینه توضیحاتی ارائه داده است.

اپل تاکیده کرده که این آسیب‌پذیری‌ها در ماه فوریه اصلاح شده‌اند و در ضمن فقط تعداد اندکی از سایت‌های مربوط به اویغورها-مسلمانان ساکن چین-هدف این حمله قرار گرفته‌اند. طبق اعلام اپل، این هک تنها حدود دو ماه در جریان بوده و برخلاف ادعای گوگل این مدت دو سال نبوده است. در نهایت این شرکت خاطرنشان کرده که بعد از کشف این آسیب‌پذیری‌ها، متخصصین اپل در عرض ۱۰ روز آن را اصلاح کرده‌اند.

گوگل در پاسخ به این ادعای اپل بیانیه‌ای منتشر کرده است.

گوگل در پاسخ به این ادعای اپل بیانیه‌ای منتشر کرده که در بخشی از آن آمده: «پروژه صفر، تحقیقات فنی را منتشر می‌کند که برای پیشبرد درک آسیب‌پذیری‌های امنیتی طراحی شده‌اند و در نهایت منجر به ارائه‌ی استراتژی‌های دفاعی بهتری می‌شوند. ما همچنان از تحقیق گسترده‌ای که با تمرکز بر جنبه‌های فنی این آسیب‌پذیری‌های نوشته شده، دفاع می‌کنیم. در ضمن ما به همکاری با اپل و دیگر شرکت‌های پیشرو برای کمک به حفظ امنیت آنلاین کاربران ادامه خواهیم داد.»

با این حال، اپل‌ می‌گوید که برای آن‌ها امنیت اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین رابطه می‌توانیم به باگ‌هایی در iOS اشاره کنیم که محققین گوگل در اوایل تابستان آن را به اپل‌ اطلاع دادند و اخیرا هم این شرکت ناچار شده که یک باگ که اصلاح آن منجر به امکان‌پذیر شدن جیلبریک شده بود، بار دیگر اصلاح کند. همین موارد نشان می‌دهد که امنیت آنلاین یک حوزه بسیار گسترده است و حتی شرکت بسیار بزرگی مانند اپل‌ هم همواره با این چالش دست و پنجه نرم می‌کند.

منبع: Engadget

The post اپل می‌گوید گوگل در رابطه با هک آیفون‌ها بزرگنمایی کرده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala