ساعت هوشمند Amazfit GTS با ظاهری مشابه اپل واچ معرفی شد

محبوبیت اپل در بازار محصولات مختلف، از گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌ها تا لوازم جانبی مانند ساعت هوشمند و ایربادهای بی‌سیم بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌ها در طراحی محصولات خود از المان‌های طراحی محصولات اپل کمک می‌گیرند. اما این بار با یک محصول کاملا مشابه مواجه هستیم؛ اگر چه ساعت هوشمند Amazfit GTS صد درصد همتای اپل واچ نیست، ولی در همان نگاه اول شما را به یاد ساعت هوشمند اپل می‌اندازد.

این شباهت کاملا مشهود است: صفحه نمایش مربعی شکل، واچ فیس‌های قابل شخصی سازی با زمینه مشکی و آیتم‌های نئونی، طیف رنگی صورتی و رزگلد و طراحی کلی بسیار شبیه به اپل واچ است.

نمایشگر این ساعت تراکم پیکسلی ۳۴۱ پیکسل بر هر اینچ را ارائه می‌کند و با شیشه ۲.۵D پوشانده شده است. ضخامت Amazfit GTS برابر با ۹.۴ میلی‌متر است و عمر باتری آن ۱۴ روز است. این ساعت به استاندارد ۵ATM مجهز است که آن را در مقابل نفوذ آب مقاوم می‌سازد.

از دیگر ویژگی‌های Amazfit GTS می‌توان به وجود موارد زیر اشاره کرد:

سنسور ضربان قلب، GPS، سامانه ماهواره‌ای مسیریابی جهانی (GLONASS) و مدل‌های ورزشی مختلف شامل دویدن، شنا، اسکی و کوه‌نوردی.

همچنین Amazfit ساعت هوشمند دیگری را هم معرفی کرد که Stratos 3 نام دارد و طراحی خاص خود را دارد. این ساعت به یک نمایشگر ۱.۳۴ اینچی فناوری memory-in-pixel مجهز است که برند گارمین نیز در ساعت‌های سری GPS خود از آن بهره می‌گیرد. با استفاده از این نوع نمایشگر در محیط‌های باز و زیر نور مستقیم آفتاب، محتوای نمایش داده شده به راحتی قابل مشاهده باشد که در نهایت به کاهش مصرف باتری نیز کمک می‌کند. طبق ادعای هوآمی (شرکت مالک برند Amazfit)، عمر باتری Stratos 3 در حدود ۲ هفته است. این شرکت درباره قیمت و زمان عرضه ساعت‌هایش اطلاعاتی ارائه نکرده است.

