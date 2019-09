سرنوشت مبهم اپل واچ سری ۵ در رویداد دهم سپتامبر اپل

بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان به محصولات اپل منتظر برگزاری رویداد جدید اپل در سالن تئاتر استیو جابز هستند تا از محصولات جدید این شرکت رونمایی شود. اما منظورمان از محصولات جدید آیفون‌های ۱۱ نیستند! بلکه ساعت‌های هوشمند این شرکت هستند که مدت زیادی است به عنوان بهترین ساعت‌های هوشمند دنیا لقب گرفته‌اند.

ساعت‌های هوشمند اپل در حالی به بهترین ساعت‌های هوشمند دنیا تبدیل شده‌اند که حتی برای ساعت‌های آنالوگی سوئیسی که سال‌های سال در بازار گجت‌های پوشیدنی حضور دارند خطری جدی محسوب می‌شوند. سال‌ها پیش اپل تصمیم گرفت سیاست خود را در قبال ساعت‌های هوشمند تغییر داده و به جای عرضه آن‌ها به عنوان یک گجت زینتی و لوکس، آن‌ها را به عنوان یک گجت مخصوص سلامتی راهی بازار کند. با در اختیار داشتن قابلیت‌هایی چون شمارنده ضربان قلب و یا اندازه‌گیرنده نوار قلب، این ساعت‌ها (اپل واچ سری ۴) جان بسیاری از افراد را نجات دادند و به همین خاطر نیز به شهرتی جهانی دست یافتند.

اما اپل واچ سری ۵ با چه قابلیتی همراه خواهد بود؟ در حال حاضر گفته می‌شود این ساعت هوشمند به صورت پیش فرض برنامه ردیاب خواب را در خود دارد و همچنین با قابلیت اندازه‌گیری فشار خون راهی بازار خواهد شد. بنا بر شایعاتی که اخیرا منتشر شده، انتظار می‌رود اپل در رویداد ۱۰ سپتامبر پیش رو، (سه شنبه ۱۹ شهریور ۹۸)، از ساعت‌های هوشمند خود نیز رونمایی کند. اما این شایعات بیانگر چه چیزی هستند؟

ماه گذشته، تصاویری منتشر شد که ادعا می‌کرد نشان دهنده اپل واچ سری ۵ با اسم رمز A2157 است. در حقیقت، همه آن تصاویر کاملا مشابه اپل واچ سری ۴ بود. به این معنا که هر تغییری که در اپل واچ ۵ رخ دهد، احتمالا به سخت‌افزار و نرم‌افزار آن مربوط است و از نظر ظاهر، این ساعت با ساعت نسل قبل خود تفاوت چندانی نخواهد داشت.

دیگر خبری که بر شایعه حضور این ساعت در رویداد پیش رو دامن می‌زند، مربوط به تصاویری است که وب‌سایت شرکت تولید کننده لوازم لوکس با نام Hermes منتشر کرد. این شرکت اگرچه خیلی زود، تصاویری را در وب‌سایت خود به اشتراک گذاشت و ادعا کرد آن تصاویر مربوط به بندهای ساعت اپل واج سری ۵ است.

وب‌سایت ۹to5Mac اما با تحقیقاتی که صورت داد به این نتیجه رسید تمام تصاویر و توضیحات آن، کپی شده از لوزام جانبی ساعت اپل واچ سری ۴ است. در حالیکه این بندها در نتیجه جستجوی بندهای ساعت اپل واچ سری ۵ به نمایش گذاشته شدند! جالب اینجاست که وب‌سایت یاد شده تصاویر بندها را بعد از انتشار شایعات در رابطه با وجود اپل واچ ۵ پاک کرد که خب به نوعی می‌تواند مهر تاییدی بر وجود ساعت هوشمند اپل واچ سری ۵ باشد!

از طرفی برای عدم معرفی این ساعت نیز توضیحات منطقی وجود دارد. برخی از کاربران معتقدند اگر اپل تغییرات ساعت جدید خود را به یکی دو تغییر نرم‌افزاری و تغییر در جنس بدنه محدود کند، از نظر فروش به مشکل بر خواهد خورد و لذا به همین دلیل این شرکت به فروش اپل‌ واچ‌های سری ۳ و ۴ با بدنه‌های آلومینیومی و سرامیکی در اندازه‌های ۴۰ و ۴۴ نانومتری و با بندهای جدید (که در بالا مشاهده می‌کنید) ادامه خواهد داد. این یعنی شایعاتی مبنی بر وجود ساعت هوشمند با بدنه سرامیکی یا آلومینیومی، مربوط به اپل واچ سری ۴ با بدنه متفاوت است.

درحالیکه سرنوشت اپل واچ سری ۵ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، از معرفی یک محصول اطمینان کامل داریم و آن هم چیزی نیست جز آیفون ۱۱! گوشی‌های هوشمندی که قرار است با نام‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس شناخته شوند و احتمال پشتیبانی از قلم در مدل‌های پرو هم جز شایعاتی بوده که اخیرا منتشر شده.

گفته می‌شود هر سه این مدل‌ها به قابلیت شارژر بی‌سیم معکوس مجهز هستند که به کاربر این امکان را می‌دهد ساعت هوشمند اپل واچ و ایرپاد را با اتصال به بدنه پشتی گوشی، شارژ کند. همچنین امکان معرفی نسل سوم ایرپادهای وایرلس بلوتوثی نیز در رویداد پیش رو وجود دارد. انتظار می‌رود این گجت از طراحی بهتری برخوردار باشد تا به راحتی درون گوش قرار گرفته و به راحتی نیز از آن خارج نشود! اینطور که گفته می‌شود، ایرپاد جدید با قابلیت حذف نویز و مقاوم در برابر آب روانه بازار خواهد شد.

پیش‌بینی شما از رویداد پیش رو چیست؟

