پیکسل ۴ با رم ۶ گیگابایتی و زوم هشت برابری دوربین همراه خواهد بود

تا ماه آینده که گوگل پیکسل ۴ رسما معرفی و عرضه شود، قرار است همینطور خبرهای مختلف در رابطه با این گوشی را بشنویم و بخوانیم. تا به همینجا نیز اطلاعات زیادی از این گوشی داریم و برای مثال می‌دانیم که قرار است برای اولین بار شاهد دوربین دوتایی در بخش پشتی این گوشی باشیم. دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین دوم، ۱۶ مگاپیکسلی و از نوع تله‌فوتو خواهد بود. همچنین اگر خبری که امروز منتشر شده درست باشد، یک ویژگی نرم‌افزاری هم برای این دوربین‌ها در نظر گرفته شده که Motion Mode نام دارد.

به طور خلاصه Motion Mode به کاربر اجازه می‌دهد تا عکاسی ورزشی و اکشن را با پیکسل ۴ به نحوی انجام دهد که پس زمینه سوژه تار خواهد شد اما خود سوژه، ثابت خواهد ماند. برای این حالت حدس می‌زنیم یک دوربین عکس از اشیا یا افراد در حال حرکت را با سرعت بالا ثبت می‌کند تا سوژه شارپ و ثابت باقی بماند و دوربین دیگر، حرکت دست را ثبت می‌کند که باعث می‌شود عکسی تار داشته باشیم. سپس ترکیب این دو عکس، نتیجه‌ مذکور را به ما می‌دهد که جذاب خواهد بود.

جدا از این ویژگی، گفته شده پیکسل ۴ با یک ویژگی نایت سایت بهتر عرضه خواهد شد که در نهایت منجر به این می‌شود که عکس‌هایی که در شب با این گوشی می‌گیرید، کیفیت بسیار بالایی داشته باشد. حتی گفته می‌شود گوگل می‌خواهد امکان عکاسی از ستار‌ه‌های آسمان شب را هم با الگوریتم‌های نرم‌افزاری به دوربین پیکسل ۴ بیاورد که فوق العاده خواهد بود.

و این‌ها تمام ماجرا در بخش دوربین نیست؛ امروز عکسی در شبکه اجتماعی Weibo از پیکسل ۴ منتشر شده که نشان می‌دهد این گوشی می‌تواند تا هشت برابر زوم داشته باشد. این زوم احتمالا با ترکیب ویژگی Super Res Zoom و دوربین تله فوتو به دست می‌آید و انتظار داریم خروجی، کیفیت خیلی خوبی داشته باشد.

در نهایت تصویری دیگر منتشر شده که تایید می‌کند پیکسل ۴ دارای رم شش گیگابایتی خواهد بود. پیش از این بنچمارک این گوشی لو رفته بود که نشان می‌داد دوباره و مثل گوشی‌های پیکسل قبلی، شاهد رم چهار گیگابایتی در این گوشی خواهیم بود. اما حالا با تصویر بالا، به نظر می‌رسد که گوگل نسخه دیگری از پیکسل ۴ را هم عرضه می‌کند که دارای رم شش گیگابایتی است.

موضوع رم در یکی دو سال اخیر، تبدیل به پاشنه آشیل گوشی‌های پیکسل شده بود. چهار گیگابایت رم برای نسل‌های قبلی این گوشی کافی نبودند و باعث می‌شد تجربه مولتی تسکینگ در گوشی‌های پیکسل، تبدیل به مشکل شود. حالا اما بالاخره گوگل می‌خواهد این موضوع را با افزایش حافظه رم حل کند. شما درباره دو گوشی پیکسل ۴ و Pixel 4 XL چه فکر می‌کنید؟

