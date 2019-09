مدتی قبل، کاربر یوتیوب، زک نلسون، که با نام کاربری JerryRigEverything شناخته می‌شود، ویدیوی تست مقاومت گلکسی نوت ۱۰ پلاس را منتشر کرده بود. اما اینبار شاهد ویدویی دیگری هستیم از گوشی ردمی K20 پرو که به گفته نلسون، خاص‌ترین گوشی بوده که تاکنون تست کرده است.

گوشی شیائومی ردمی K20 پرو مدتی است که در بازار عرضه شده و در مدت زمان اندک توانسته به یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین گوشیهای شیائومی بدل شود. چرا که در کنار سخت‌افزار بسیار قدرتمند و طراحی خیره‌کننده، از قیمت بسیار مناسبی نیز برخوردار است.

همانند اکثر گوشی‌های دیگر، نمایشگر ردمی K20 پرو نیز نتوانست در مقابل خراشیدگی سطح شش مقاومت نشان دهد و دچار اندکی خراشیدگی شد. نمایشگر این گوشی از یک محافظ صفحه گوریلا گلس ۵ بهره‌مند است که حتی در خراشیدگی سطح هفت نیز عملکرد خوبی از خود برجای گذاشت.

اما جالب اینجاست که شیائومی در بخش دوربین سلفی که یکی از خاص‌ترین قسمت‌های گوشی است، از پلاستیک استفاده کرده و تنها برای لنز دوربین یک محافظ شیشه‌ای در نظر گرفته. البته این دوربین هنگامی که گوشی از دست کاربر رها شود، به سرعت به درون حفره خود بر می‌گردد تا از آسیب‌دیدگی حفظ شود.

مطابق انتظار، فریم دور گوشی و تمام کلیدهای سخت‌افزاری از جنس آلومینیوم بسیار با کیفیتی هستند و بخش پشتی نیز همانند جلوی دستگاه، به وسیله‌ یک محافظ صفحه گوریلا گلس ۵ محافظت می‌شود. لازم به ذکر است که نمایشگر این گوشی حتی در برابر آتش نیز مقاومت خوبی از خود نشان داد!

سنسور اثر انگشت حتی بعد از خراشیدگی سطح هفت نیز به خوبی و با سرعت مطلوبی به انگشتان دست واکنش نشان می‌داد. تست نهایی نیز خمیدگی دستگاه بود که خوشبختانه ردمی K20 پرو با شایستگی تمام آن را پشت سر گذاشت. در حقیقت، مانند همه گوشی‌های دیگر، ردمی K20 پرو تنها در برابر تیغ کاتر نتوانست مقاومت خوبی از خود نشان دهد!

بیشتر بخوانید: تست مقاومت گلکسی نوت ۱۰ پلاس در برابر ضربه و خط و خش

شما عزیزان می‌توانید در زیر، ویدیوی تست مقاومت این گوشی را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: gsmarena

The post تست مقاومت گوشی شیائومی ردمی K20 پرو در مقابل خط و خش appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala