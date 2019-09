انکر در نمایشگاه IFA 2019 از لوازم جانبی جدید خود رونمایی کرد

نمایشگاه IFA 2019 میزبان تعداد زیادی لوازم جانبی مانند پاوربانک، هدفون‌های بی‌سیم، ایربادها و … بود. دراین میان، یکی از برندهایی که امسال در برلین حضور پررنگی داشت، انکر بود که تعدادی از جدیدترین تولیدات خود را در IFA به نمایش گذاشت. در ادامه به بررسی محصولات جدید این برند می‌پردازیم:

پاوربانک +PowerCore

این پاور بانک در دو ظرفیت ۱۰۰۰۰ و ۲۶۸۰۰ معرفی شده است که مدل ۲۶۸۰۰PD آن از شارژ فوق سریع ۴۵ واتی نیز پشتیبانی می‌کند. ابتدا با بررسی مدل کوچکتر آغاز می‌کنیم: ۱۰۰۰۰ +PowerCore همان‌طور که از نامش پیداست، ۱۰ هزار میلی آمپر ظرفیت دارد و جریان ورودی و خروجی را تا ۱۸ وات پشتیبانی می‌کند. این پاوربانک به اتصال داخلی USB-C و لایتنینگ مجهز است که شما را از به همراه داشتن کابل برای شارژ دستگاه‌های‌تان بی‌نیاز می‌کند.

حال نوبت به ۲۶۸۰۰PD می‌رسد که با ظرفیت ۲۶۸۰۰ میلی آمپر ساعتی خود می‌تواند حداکثر جریان ورودی و خروجی ۴۵ وات را پشتیبانی کند. انکر علاوه بر شارژ فوق سریع ۴۵ واتی که از طریق درگاه USB-C صورت می‌گیرد، امکان استفاده از شارژ ۱۵ واتی را هم توسط دو درگاه USB معمولی فراهم کرده است.

۱۰۰۰۰ +PowerCore با قیمت تقریبی ۲۸ یورو در ماه آینده راهی بازار خواهد شد. مدل ۲۶۸۰۰PD نیز در ماه آینده عرضه خواهد شد، اما قیمت آن هنوز اعلام نشده است.

هدفون‌های بی‌سیم سری Soundcore

انکر در نمایشگاه IFA امسال از چهار مدل هدفون بی‌سیم جدید، تحت برند Soundcore خود رونمایی کرد: هندزفری بی‌سیم Spirit 2، ایربادهای Spirit Dot 2 و Life Note و ایرباد اسپورت Spirit X2.

Spirit 2 یک هدفون ورزشی بی‌سیم است و گواهی IP68 دارد که آن را در مقابل آب و گرد و غبار مقاوم می‌سازد. این هدفون با یک بار شارژ از طریق درگاه USB-C می‌تواند تا ۱۴ ساعت موزیک پخش کند و شکل خاص گوشی‌هایش به‌گونه‌ای طراحی شده که در حین فعالیت به‌طور ناخواسته از گوش خارج نشوند. Spirit 2 با قیمت ۵۰ یورویی در ماه جاری برای فروش عرضه خواهد شد.

ایرباد Spirit X2 در نگاه اول شما را به یاد Powerbeats Pro می‌اندازد. این ایرباد نیز از گواهی IP68 برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار بهره می‌گیرد و درگاه USB-C آن امکان شارژ سریع را فراهم کرده است که با ۱۰ دقیقه شارژ، تا ۱.۵ ساعت موزیک پخش خواهد کرد. Spirit X2 پس از شارژ تا ۹ ساعت فعال است و قاب شارژر آن هم می‌تواند دستگاه را برای ۲۷ ساعت فعالیت آماده کند. ایرباد ورزشی جدید انکر از فناوری aptX کوالکام برای ارتقا کیفیت صدا و همچنین فناوری cVc 8.0 کوالکام برای حذف صدای محیط در طول تماس‌های تلفنی بهره می‌گیرد. Spirit X2 در ماه اکتبر در دسترس قرار می‌گیرد و ۱۲۰ یورو قیمت دارد.

در ادامه به ایرباد Spirit Dot 2 می‌رسیم که با استفاده از پورت USB-C شارژ می‌شود. این دستگاه با هر بار شارژ می‌تواند تا ۵.۵ ساعت موزیک پخش کند و قاب شارژر Spirit Dot 2 نیز می‌تواند آن را برای ۱۰.۵ ساعت دیگر آماده کند. از ویژگی‌های دیگر این ایرباد می‌توان به کنترل لمسی و حالت شفاف برای شنیدن بهتر صدای اطراف اشاره کرد. Spirit Dot 2 با قیمت ۵۰ یورو در ماه جاری وارد بازار خواهد شد.

در نهایت نوبت به Life Note می‌رسد که از طراحی مشابه ایرپادهای اپل بهره می‌گیرد که آن را به یک هدفون دورن گوشی مناسب تبدیل می‌کند. Life Note با استفاده از درایورهای گرافنی و میگروفون چهارگانه، مکالمات تلفنی شفاف‌تری را به ارمغان می‌آورد. قاب شارژر این ایرباد می‌تواند شارژ لازم برای ۴۰ ساعت فعالیت آن را تامین کند. Life Note در ماه اکتبر و با قیمت ۸۰ یورو عرضه خواهد شد.

مبدل‌های PowerPort III Nano و PowerLine DC to USB-C

همان‌طور که از نامش برمی‌آید، PowerPort III Nano یک آداپتور دیواری کوچک است که به پورت USB-C مجهز است. این شارژر با وجود ابعاد کوچک، می‌تواند حداکثر جریان خروجی ۱۸ وات را ارائه کند که فراتر از مقدار مورد نیاز برای گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های مشابه است، اما نمی‌توان انتظار شارژ دستگاه‌هایی مانند لپ‌تاپ را از آن داشت.

حال که نام لپ‌تاپ را که ذکر کردیم، بد نیست بدانید که انکر یک مبدل DC به USB-C را هم معرفی کرده است که PowerLine DC to USB-C نام دارد. این کابل که در نسخه‌های ۶ فوتی (۱.۸ متر) و ۱۰ فوتی (۳.۰۴ متر) عرضه می‌شود می‌تواند برای شارژ دستگاه‌های قدیمی مانند لپ‌تاپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، پروژکتورها و تمامی دستگاه‌هایی که از خروجی DC بهره‌مند هستند مورد استفاده قرار بگیرد.

PowerPort III Nano از هم‌اکنون با قیمت ۱۹.۹۹ دلار در آمریکا در دسترس است و از ماه آینده با قیمت ۲۵ یورور وارد اروپا خواهد شد. متاسفانه درباره قیمت و زمان عرضه این محصول در سایر بازارها اطلاعاتی منتشر نشده است. همچنین انکر جزئیات قیمت و زمان عرضه PowerLine DC to USB-C را بیان نکرده است.

Nebula Apollo و Nebula Capsule Max

این دو محصول پروژکتورهای جدید انکر هستند که به سیستم عامل اندروید مجهز شده‌اند.

Nebula Apollo با درخشندگی ۲۰۰ لومن، کنترل لمسی، اندروید ۷.۱، امکان فعالیت مداوم تا ۴ ساعت، اسپیکر داخلی با توان خروجی ۶ وات و پشتیبانی از بلوتوث، وای‌فای و خروجی HDMI با قیمت ۴۰۰ یورو هم‌زمان با معرفی برای فروش نیز عرضه شد.

Nebula Capsule Max کمی از مدل قبل قدرتمندتر است. این پروژکتور درخشندگی ۲۰۰ لومن و رزولوشن ۷۲۰p را ارائه می‌کند؛ در صورت استفاده مداوم تا ۴ ساعت شارژدهی دارد، از بلندگوی داخلی ۸ واتی بهره‌مند است و می‌تواند تصاویری با ابعاد ۲۰ تا ۱۰۰ اینچ را بازتاب نماید. همچنین از بلوتوث، وای‌فای و میراکست پشتیبانی می‌کند. قیمت این محصول ۵۰۰ یورو است و هم‌زمان با معرفی برای فروش نیز در دسترس قرار گرفته است.

جارو رباتیک Eufy RoboVac L70 Hybrid

در نهایت به عضو جدید خانواده Eufy از محصولات انکر می‌رسیم که RoboVac L70 Hybrid نام دارد. این جاروی رباتیک از سیستم مکان‌یابی لیزری لحظه به لحظه بهره می‌گیرد و می‌تواند تا ۱۵۰ دقیقه بی‌وقفه فعالیت کند. اگر میزان شارژ دستگاه رو به پایان باشد، کارش را متوقف کرده و به صورت خودکار به سمت محل شارژ خود می‌رود و پس از شارژ شدن دوباره به نظافت ادامه می‌دهد. همچنین می‌توان این محصول را با استفاده از اپلیکیشن مخصوص و یا دستیار صوتی الکسا کنترل کرد. جارو برقی رباتیک انکر با قیمت ۵۰۰ یورو هم‌زمان با معرفی قابل خرید است.

