آیفون ۱۱ تماما در مورد دوربین است؛ درست مثل آیفون ۷ پلاس!

این روزها طرفداران آیفون‌های اپل، مشتاق هستند تا سه‌شنبه شب از راه برسد. ساعت ۹:۳۰ سه‌شنبه همین هفته، در مقر جدید اپل یعنی اپل پارک، در شهر کوپرتینو و در سالن استیو جابز، تیم کوک مثل همیشه روی صحنه خواهد آمد و به حضار «صبح به خیر» خواهد گفت. مثل همیشه ابتدا برخی آمار و ارقام درباره فروش آیفون اعلام می‌شود و کمی بعدتر، احتمالا محصولاتی مثل اپل واچ جدید معرفی می‌شوند و در نهایت، صحبت درباره آیفون جدید آغاز می‌شود. تقریبا اطمینان کامل هم داریم که امسال هم مثل دو سال گذشته، شاهد سه آیفون جدید خواهیم بود که نام آن‌ها نیز احتمالا آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس خواهد بود.

شایعات و خبرها را هم حتما دنبال کرده‌اید و عکس‌هایی مشابه عکس بالای این پست را هم دیده‌اید. جدا از چینش جدید دوربین‌ها، به نظر آیفون ۱۱ هیچ تفاوتی با آیفون XS ندارد و اصلا نباید به خرید آن فکر کرد. اما صبر کنید؛ اتفاقا اگرچه تنها تغییر ظاهری در بخش دوربین است، اما می‌خواهیم بگوییم مهم‌ترین تفاوت هم در دوربین خواهد بود. درواقع انتظار داریم این تفاوت آنقدر زیاد باشد که دیگر کمتر کسی پس از مراسم سه شنبه شب، تصور کند که آیفون ۱۱ فرقی با نسل قبلی خود نداشته است. می‌پرسید چرا؟ جواب در سال ۲۰۱۶ نهفته است!

دوره سه گانه تا آیفون ۷ پلاس

دو سال قبل از سال ۲۰۱۶ و در سپتامبر سال ۲۰۱۴، زمانی بود که اپل نسل جدید آیفون را در دو اندازه و با نام‌های آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس معرفی کرد. این گوشی‌ها یک تغییر بزرگ در دنیای آیفون به حساب می‌آمدند چراکه دیگر خبری از نمایشگر ۳.۵ یا ۴ اینچی نبود و حالا آیفونی داشتیم که نمایشگر آن می‌توانست ۵.۵ اینچ باشد! طراحی این آیفون‌ها هم تغییرات زیادی داشت و لبه‌های گوشی گردتر شده بودند تا ارگونومی دستگاه بالاتر برود. برای اینکه بگوییم چقدر آیفون ۶ گوشی مهمی در تاریخ اپل بود، بگذارید به گفتن این آمار بسنده کنیم که آیفون ۶، پرفروش‌ترین گوشی هوشمند تاریخ است.

یک سال پس از آیفون ۶، شاهد معرفی آیفون ۶S بودیم که ۳D Touch را به آیفون آورد، بدنه محکم‌تری داشت، دوربین ۱۲ مگاپیکسلی به آیفون اضافه شد و سنسور تاچ‌آی‌دی هم سریع‌تر شد. همچنین یک ویژگی هم به دوربین این گوشی اضافه شد که از آن به نام Live Photos یاد می‌شود. این تغییرات کافی نبودند اما برای یک آیفون سری S عالی بود و هنوز هم بسیاری از iPhone 6S خود استفاده می‌کنند و آن را دوست دارند.

سال بعد اما، شاهد آیفون ۷ پلاس بودیم. آیفون ۷ پلاس بعد از مدت‌ها یک انقلاب در دوربین آیفون‌ها به وجود آورد و دلیل آن استفاده از دو دوربین در بخش پشتی گوشی بود. دوربین دوم، زوم دو برابری داشت و حالت عکاسی پرتره را هم به این گوشی اضافه کرد. این دوربین دوگانه، تکامل دوربین آیفون را از زمانی که آیفون باز طراحی شد (آیفون ۶) کامل کرد و همزمان تغییراتی در طراحی هم به وجود آورد که از جمله آن‌ها می‌توانیم به تغییر در چینش آنتن‌های گوشی و همچنین غیر فیزیکی شدن دکمه Home اشاره کنیم.

و حالا همان دوره در آیفون ۱۱ تکرار می‌شود

موارد بالا را گفتیم که برسیم به اینکه چرا آیفون ۱۱ محصولی مهم برای اپل به شمار می‌آید. این گوشی ادامه محصول دو نسل قبل خود، یعنی iPhone X است، که در آن شاهد باز طراحی کلی محصول بودیم! آیفون X به یک باره دکمه Home را حذف کرد و نمایشگر را تا کناره‌های بدنه دستگاه کشید تا با گوشی مدرن روبرو باشیم. اما این گوشی در یک بخش تقریبا هیچ اضافه‌ای نداشت و آن در بخش دوربین و عکاسی بود. گرچه HDR در عکاسی با آیفون X کمی بهبود داشت اما این بهبود آنقدر بزرگ نبود که بخواهیم آن را تغییری بزرگ در زمینه دوربین بدانیم. درواقع آیفون ۸ پلاس که هم‌دوره آیفون X بود، می‌توانست با قیمتی کمتر، عملکردی بسیار مشابه در بخش دوربین داشته باشد.

یک سال پس از آیفون X، به آیفون XS می‌رسیم. این گوشی نیز بهبودهای مختلفی از جمله سریع‌تر شدن Face ID (مثل سریع‌تر شدن Touch ID در آیفون ۶S) داشت. پردازنده دستگاه قوی‌تر شد و شاهد نسخه بزرگ‌تر این گوشی هم بودیم که حالا نمایشگری ۶.۵ اینچی دارد. همچنین یک ویژگی هم به دوربین اضافه شد به اسم Smart HDR که می‌توانست تصاویر HDR بسیار بهتری نسبت به تمام نسل‌های قبلی آیفون بگیرد. Smart HDR را می‌توانیم تا حدودی مثل Live Photos برای آیفون ۶S تشبیه کنیم. نه از این جهت خیلی ویژگی جدید و کاربردی خواهد بود؛ بلکه از این جهت که گام اول در تکامل دوربین در این دوره از آیفون است.

و حالا می‌رسیم به آیفون ۱۱. این گوشی قرار است اولین آیفونی باشد که دارای سه دوربین در بخش پشتی است و دوربین سوم هم از نوع اولترا واید خواهد بود تا این مورد هم در تمام آیفون‌ها، اولین باشد. قطعا Smart HDR در دوربین این گوشی بهتر خواهد شد و ویژگی‌های نرم‌افزاری دیگری هم به دوربین این گوشی اضافه می‌شوند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توانیم به حالتی برای عکاسی در شب اشاره کنیم که انتظار داریم عکاسی در شب با آیفون ۱۱ را تا حد زیادی بهبود ببخشد. در این گوشی حتی شنیده شده که دوربین سلفی هم بهبود خواهد یافت و این یعنی همه چیز آیفون ۱۱ که پس‌فردا شب معرفی می‌شود، درباره دوربین خواهد بود. راستی، تغییرات کوچک در طراحی آیفون ۷ پلاس نسبت به دو نسل قبل خود را به یاد دارید؟ این تغییرات در آیفون ۱۱ هم دیده می‌شوند و مخصوصا قرار است این گوشی در رنگ‌های جدید عرضه شود.

در مجموع، همانقدر که آیفون ۷ پلاس و دوربین‌های آن برای کاربران آیفون ۶ و ۶S جذاب بودند، آیفون ۱۱ هم قرار است صاحبان آیفون X و آیفون XS را به واسطه دوربین، به سمت خود جلب کند. این درواقع همان دوره سه ساله اپل در عرضه آیفون‌ها است که ابتدا شامل «باز طراحی»، سپس «بهبود سخت‌افزاری» و در نهایت «بروزرسانی در دوربین» می‌شود.

اگر آیفون کاملا جدید می‌خواهید، یک سال دیگر صبر کنید

برای تایید این سیکل سه ساله آیفون، باید بگوییم که روز گذشته نیز خبری منتشر شد که طبق آن، اپل می‌خواهد طراحی آیفون را در سال ۲۰۲۰ کاملا تغییر دهد. قرار است سال آینده ۵G به آیفون ۲۰۲۰ اضافه شود و حتی شنیده شده قرار است کل سطح نمایشگر، پوششی برای سنسور اثر انگشت Touch ID باشد. تمام این تغییرات بزرگ، نوید آیفونی کاملا جدید می‌دهند. اما هنوز هیچ خبری در رابطه با دوربین این گوشی منتشر نشده چراکه اصلا بعید است که دوربین‌های این گوشی تفاوت زیادی با آیفون ۱۱ داشته باشند. شاید تنها نکته جدید در بخش دوربین‌ها، اضافه شدن سنسور ToF باشد که می‌تواند در اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده و در عکسی پرتره، کاربردی باشد.

شما در این زمینه چه فکر می‌کنید؟ آیا این استراتژی اپل می‌تواند امسال برای این شرکت سوددهی زیادی داشته باشد یا کاربران از این روند خسته می‌شوند؟ یا شاید هم واقعا اپل در بخش دوربین، چیزهای زیادی برای گفتن داشته باشد تا ما را ترغیب کند نگاهی دیگری به آیفون ۱۱ بیاندازیم؟

The post آیفون ۱۱ تماما در مورد دوربین است؛ درست مثل آیفون ۷ پلاس! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala