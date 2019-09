ساعاتی قبل شیائومی فناوری شارژ بی‌سیم Mi Charge Turbo را معرفی کرد. این فناوری سرعت ۳۰ وات را برای گوشی‌های مبتنی بر آن ارائه می‌دهد و پیش از آن، سریع‌ترین شارژ بی‌سیم گوشی شیائومی متعلق به Mi 9 بود که از شارژ بی‌سیم ۲۰ وات بهره می‌برد.

شیائومی می‌گوید یک گوشی مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با بهره‌گیری از این فناوری در عرض ۲۵ دقیقه ۵۰ درصد شارژ می‌شود و شارژ کامل هم ۶۹ دقیقه طول می‌کشد. چنین ارقامی برای یک شارژ بی‌سیم بسیار قابل توجه و هیجان‌انگیز محسوب می‌شود. طبق اعلام این شرکت، گوشی Mi 9 Pro 5G از این فناوری پشتیبانی می‌کند.

شیائومی اعلام کرده که آن‌ها مشغول آزمایش و بررسی فناوری شارژ بی‌سیم ۴۰ واتی هم هستند. لازم به ذکر است که در حال حاضر گوشی هواوی P30 پرو از شارژ سریع سیمی ۴۰ وات و گلکسی نوت ۱۰ پلاس از شارژ ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کنند.

شارژ بی‌سیم معکوس سریع‌تر

شیائومی همچنین از فناوری شارژ بی‌سیم معکوس هم رونمایی کرد تا این شرکت در این زمینه به برندهایی مانند هواوی و سامسونگ ملحق شود. به لطف این تکنولوژی، گوشی شیائومی می‌تواند به‌عنوان پد شارژ بی‌سیم برای دیگر گجت‌ها انجام وظیفه کند. مهم‌ترین تفاوت فناوری شیائومی این است که سرعت ۱۰ واتی را ارائه می‌دهد. این در حالی است که در بررسی‌های انجام شده، سرعت شارژ بی‌سیم معکوس هواوی میت ۲۰ پرو حدود ۲.۵ وات تا ۳ وات است و گوشی‌های سامسونگ هم سرعت ۳.۵ وات تا ۴ وات را ارائه می‌دهند.

علاوه بر این، شیائومی‌ اعلام کرد که قصد دارد کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌های چینی تشکیل دهد تا از طریق همکاری با یکدیگر بتوانند توسعه فناوری‌های شارژ بی‌سیم را گسترش دهند. در هر صورت برای بررسی این فناوری، باید تا زمان عرضه Mi 9 Pro 5G صبر کنیم.

منبع: Android Authority

The post شیائومی فناوری شارژ بی‌سیم ۳۰ واتی را معرفی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala