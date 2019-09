در چند روز گذشته گزارش‌های زیادی در مورد فقدان پلی استور و اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل در خانواده هواوی میت ۳۰ منتشر شده ولی حالا خود شرکت هواوی این موضوع را رسما تایید کرده است. در عوض، به جای این سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها قرار است موارد جایگزین ارائه شود.

چنین خبری بسیار مهم است و عواقب زیادی به همراه دارد. برای کسانی که اطلاع ندارند، این موارد شامل اپلیکیشن‌های مفیدی مانند گوگل مپ، گوگل درایو، گوگل اسیستنت و جیمیل است. در نمایشگاه IFA 2019، رییس بخش نرم‌افزارهای مصرفی هواوی اعلام کرد که آن‌ها مشغول توسعه گزینه‌های جایگزین برای سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل شامل یک اپلیکیشن ناوبری هستند.

از آنجایی که اندروید یک سیستم‌عامل متن‌باز است، گوشی‌های هواوی میت ۳۰ همچنان می‌توانند از جدیدترین نسخه اندروید یعنی اندروید ۱۰ استفاده کنند. به عبارتی دیگر، برای این گوشی‌ها شاهد بهره‌گیری از سیستم‌عامل اختصاصی هارمونی نخواهیم بود. طبق گزارش Nikkei Asian Review، بعد از هواوی میت ۳۰، گوشی تاشو هواوی میت ایکس هم بدون سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل ارائه می‌شود. طبق پیش‌بینی تحلیلگران، این موضوع در سال ۲۰۱۹ باعث می‌شود که حداقل ۱۰ میلیون گوشی کمتری به فروش برسد.

چنین خبری اصلا برای طرفداران هواوی خوشایند نیست. اگرچه اکوسیستم اندروید مانند iOS اپل محصور نیست، اما اپلیکیشن‌هایی مانند گوگل مپ و جیمیل برای بسیار از کاربران ضروری محسوب می‌شود. اینکه هواوی از کاربران انتظار دارد که از گزینه‌های جایگزین استفاده کنند یا این محدودیت‌ها را دور بزنند، خواسته زیادی است.

در نهایت در مراسم معرفی هواوی میت ۳۰ اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع مطرح می‌شود. ولی امیدواریم به‌زودی تحریم‌های آمریکا علیه هواوی به پایان برسد تا گوشی‌های این شرکت بدون هیچ محدودیتی روانه‌ی بازار شوند.

منبع: GizmoChina

The post فقدان پلی استور گوگل در گوشی‌های هواوی میت ۳۰ رسما تایید شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala