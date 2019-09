تیزر تبلیغاتی گوگل پیکسل ۴ لو رفت

مانند پیکسل ۳، در مورد پیکسل ۴ هم مرتبا تصاویر و گزارش‌های جدیدی منتشر می‌شود. به غیر از خبر مربوط به ویژگی‌های دوربین و رنگ نارنجی بدنه که اخیرا منتشر شده‌اند، حالا می‌توانیم به تیزر تبلیغاتی پیکسل ۴ گوگل اشاره کنیم که به تازگی لو رفته است. البته ویدیویی که منتشر شده، فیلمبرداری از تیزر تبلیغاتی اصلی است ولی در هر صورت می‌توانیم به خوبی محتوای آن را مشاهده کنیم.

این تبلیغ رنگارنگ اطلاعات جدیدی ارائه نمی‌دهد و فقط برخی گزارش‌های منتشر شده را تایید می‌کند. در این تیزر، شاهد قابلیت سولی هستیم که امکان تعامل بدون لمس را امکان‌پذیر می‌کند و در بخشی دیگر به هوش زیاد گوگل اسیستنت اشاره می‌شود و در نهایت قابلیت Night Sight دوربین پیکسل ۴ را مشاهده می‌کنیم که حالا می‌تواند ستارگان آسمان شب را ثبت کند.

با وجود تمام اطلاعاتی که در مورد پیکسل‌ ۴ منتشر شده، هنوز از تاریخ معرفی این گوشی خبر نداریم. البته اگر گوگل مطابق همیشه عمل کند، در ماه اکتبر شاهد رونمایی گوشی‌های پیکسل ۴ خواهیم بود.

