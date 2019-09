بالاخره مراسم اپل هم آمد و تمام شد و شاهد معرفی سه آیفون جدید برای امسال بودیم. اولین آیفونی که در این مراسم معرفی شد، آیفون ۱۱ نام دارد که جایگزین آیفون XR می‌شود. این گوشی همچنان به نمایشگر LCR مجهز است و اندازه آن هم ۶.۱ اینچی است. رزولوشن این نمایشگر هم دقیقا با آیفون XR یکسان خواهد بود و خبری از ۳D Touch هم نیست. درواقع ۳D Touch از تمام آیفون‌های امسال حذف شده‌اند!

جدا از نمایشگر که با آیفون XR یکسان است، طراحی این گوشی هم شامل تغییراتی شده اما از این جنبه هم همچنان شبیه به نسل قبلی خودش است. این یعنی در بخش جلویی این گوشی همچنان شاهد یک بریدگی یا ناچ بزرگ هستیم که البته درون آن، سخت‌افزار مربوط به Face ID قرار گرفته است. رنگ‌های این گوشی نیز جدید هستند و آیفون ۱۱ در رنگ های بنفش، سفید، سبز، زرد، مشکی و رنگ قرمز، عرضه خواهد شد.

بزرگترین تغییری که در طراحی این محصول رخ داده، در بخش دوربین قابل مشاهده است. سال گذشته آیفون XR تنها با یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی معرفی و عرضه شد اما حالا جانشین آن یعنی آیفون ۱۱ دارای دو دوربین است. دوربین اصلی که سنسور آن جدید است، همچنان ۱۲ مگاپیکسلی است و دوربین دوم که آن هم دوازده مگاپیکسلی خواهد بود، از نوع اولترا واید است. رابط کاربری دوربین هم بهبود یافته تا در هنگام عکاسی با دوربین اصلی، بتواند در فریم خود، زاویه‌ای از دوربین اولترا واید را هم به صورت همزمان ببینید!

این خبر در حال بروزرسانی است…

