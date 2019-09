ساعاتی قبل در مراسم رونمایی از جدیدترین محصولات اپل، این شرکت از نسل پنچم ساعت هوشمنداپل واچ رونمایی کرد. این نسل تازه‌نفس، از لحاظ طراحی و اندازه تا حد زیادی مشابه نسل قبلی است. مهم‌ترین ویژگی نسل پنجم، نمایشگر همیشه روشن است که به کاربران اجازه می‌دهد بدون تکان دادن مچ خود، ساعت را مشاهده کنند. از زمان عرضه نخستین نسل این ساعت هوشمند در سال ۲۰۱۵، کاربران خواستار ارائه‌ی چنین ویژگی‌ای بوده‌اند که بالاخره اپل آن را ارائه کرد.

اپل می‌گوید نسل پنجم مانند مدل قبلی، با وجود نمایشگر همیشه روشن، از عمر باتری ۱۸ ساعته بهره می‌برد. واچ‌فیس‌ها و اپلیکیشن Workout هم با توجه به این ویژگی بهینه‌سازی شده‌اند. این نمایشگر تا زمانی که مچ خود را حرکت ندهید، در حالت روشنایی پایین باقی می‌ماند. در ضمن رفرش ریت این نمایشگر با توجه به شرایط مختلف تغییر می‌کند تا بتواند انرژی کمتری مصرف کند. برای خرید سری پنجم اپل واچ، به غیر از مدل‌های مبتنی بر سرامیک و فولاد ضدزنگ، می‌توانید مدل مبتنی بر آلومینیوم بازیافتی یا تیتانیوم خریداری کنند.

از دیگر ویژگی‌های جدید سری پنجم اپل واچ می‌توانیم به قطب‌نمای داخلی و امکان برقراری تماس اضطراری در تعداد زیادی از کشورها اشاره کنیم. با وجود اینکه در شایعات منتشر شده به قابلیت پایش خواب اشاره شده بود، ولی در نهایت چنین مشخصه‌ای در این نسل اپل واچ وجود ندارد.

قیمت مدل پایه سری پنجم اپل واچ از ۳۹۹ دلار آغاز می‌شود و قیمت مدل پایه سلولار هم ۴۹۹ دلار است. پیش‌فروش این ساعت از امروز آغاز می‌شود و در ۲۰ سپتامبر روانه‌ی بازار خواهد شد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که فروش نسل چهارم متوقف شده ولی در عوض کاربران با پرداخت مبلغ فقط ۱۹۹ دلار می‌توانند نسل سوم این ساعت هوشمند را خریداری کنند.

The post نسل پنجم اپل واچ با نمایشگر همیشه روشن رسما رونمایی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala