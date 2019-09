اپل از آیپد ۱۰.۲ اینچی خود با قیمت ابتدایی ۳۲۹ دلار رونمایی کرد

بالاخره انتظار به سر رسید و ساعاتی پیش، اپل مهم‌ترین رویداد خود را در سالن استیو جابز به پایان رساند. در طول این مراسم شاهد معرفی آیفون‌های جدید، اپل واچ سری ۵، سرویس اپل tv، آیپد‌های جدید و مواردی دیگر بودیم که هر یک با قابلیت‌های جذابی رونمایی شدند.

یکی از محصولات جذابی که در رویداد یاد شده معرفی شد، آیپد ۱۰.۲ اینچی است. انتظار می‌رفت اپل برای معرفی آیپدهای خود رویدادی جداگانه و در ماه اکتبر برگزار کند، اما به لطف شایعات گوناگون، تقریبا مطمئن شدیم هرآنچه که از آیپدهای اپل انتظار داریم، در رویداد دهم سپتامبر به نمایش در خواهد آمد.

آیپد ۱۰.۲ اینچی اما در ابتدایی‌ترین مدل خود با قیمت ۳۲۹ دلار می‌تواند جانشین خوبی برای آیپد ۹.۷ اینچی نسل قبل باشد. همچنین طی یک حرکت بسیار ارزشمند، این آیپد برای دانشجو‌ها با قیمت ۲۹۹ دلار به فروش خواهد رسید و از همین امروز نیز کاربران می‌توانند به خرید آن اقدام کنند. این آیپد از یک نمایشگر ۱۰.۲ اینچی از نوع رتینا بهره می‌برد و حدود ۳.۵ میلیون پیکسل دارد.

سیستم‌عامل بکار رفته در این تبلت iPadOS نام دارد که مولتی تسکینگ، پشتیبانی از قلم اپل و به طور کلی کار کردن با آیپد جدید را به یک تجربه روان و بسیار دلنشینی تبدیل کرده است. به گفته اپل، آیپد جدید با بهره‌مندی از این سیستم‌عامل، نیازهای کاربران آن را به بهترین شکل ممکن برطرف خواهد ساخت.

آیپد ۱۰.۲ اینچی اولین تبلت نسل هفتمی اپل به حساب می‌آید و به طور کامل با صفحه کلید هوشمند و قلم نسل اول اپل سازگاری دارد و مجهز به یک چیپست قدرتمند A10 Fusion است. اگرچه این پردازنده از مدل A10X Fusion در نسل دوم آیپد پرو (آیپد پرو ۱۲.۹ اینچی) ضعیف‌تر است، اما همچنان برای یک تبلت با این محدوده قیمتی کافی به نظر می‌رسد و در انجام بازی‌ها نیز عملکرد کاملا روانی دارد. همچنین در طراحی بدنه این تبلت نیز به طور کامل از آلومینیوم بازیافتی استفاده شده است اما این مورد هیچ تاثیر منفی در کیفیت و مقاومت دستگاه نداشته.

اطلاعات بیشتر در مورد این دستگاه هنوز مشخص نشده است و دقیق نمی‌دانیم این دستگاه از همان درگاه Lightning استفاده می‌کند یا اپل آن را به پورت USB-C تغییر داده. هرچند برخی نظرات در رابطه با مداد نسل اول اپل که برای شارژ به پورت Lightning نیاز داشت مهر تاییدی است بر این که اپل همچنان از همین پورت در آیپد ۱۰.۲ اینچی خود استفاده می‌کند.

