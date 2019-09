۵ خبر مهم مراسم رونمایی از آیفون ۱۱

شب گذشته اپل مراسم مربوط به معرفی جدیدترین محصولات خود را برگزار کرد و مطابق انتظار، سه مدل مختلف آیفون ۱۱ معرفی شد. اما در کنار این گوشی‌ها، شاهد مطرح شدن خبرهای دیگری هم بودیم که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم.

اشتراک یک‌ساله اپل تی‌وی پلاس به ازای خرید گجت‌های اپل

در مراسم شب گذشته، اپل اعلام کرد که اول نوامبر، سرویس استریمینگ اپل تی‌وی پلاس کار خود را رسما آغاز می‌کند و کاربران برای بهره‌گیری از آن باید ماهیانه ۴.۹۹ دلار بپردازند که ۲ دلار ارزان‌تر از سرویس دیزنی پلاس محسوب می‌شود. علاوه بر این، اپل اعلام کرد اگر کاربران گجت‌های جدید اپل مانند آیپدها، آیفون‌ها، لپ‌تاپ‌ها یا کامپیوترهای دسکتاپ این شرکت را خریداری کنند، این افراد برای یک سال به‌صورت رایگان می‌توانند از این سرویس استریمینگ بهره ببرند.

معرفی نسل هفتم آیپد با نمایشگر ۱۰.۲ اینچی

در این مراسم، شاهد معرفی نسل هفتم آیپد مقرون‌به‌صرفه بودیم که حالا به جای نمایشگر ۹.۷ اینچی، از پنل ۱۰.۲ اینچی بهره می‌برد. قیمت مدل پایه این آیپد از ۳۲۹ دلار آغاز می‌شود و قلب تپنده آن تراشه A10 Bionic است که برای اولین بار در آیفون ۷ تعبیه شد. همچنین اپل یک کانکتور هوشمند هم در بدنه آن تعبیه کرده که اگر اهل استفاده از کیبوردهای مغناطیسی باشید، به راحتی می‌توانید از آن‌ها بهره ببرید.

رونمایی سری پنجم اپل واچ با نمایشگر همیشه روشن

نسل جدید اپل واچ از لحاظ ظاهری تقریبا همان نسل قبلی محسوب می‌شود ولی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جدید آن، نمایشگر همیشه روشن است. به همین خاطر، نمایشگر مذکور می‌تواند روشنایی را تا حد زیادی کاهش دهد ولی در عین حال عناصر بصری موردنظر کاربران را نمایش دهد. در همین حین، عمر باتری آن هم مانند نسل گذشته ۱۸ ساعت است. قیمت مدل GPS این ساعت ۳۹۹ دلار و برای خرید مدل LTE باید ۴۹۹ دلار بپردازید. در ضمن نسل پنجم اپل واچ در کنار مواد قدیمی، حالا با جنس سرامیک و تیتانیوم هم روانه‌ی بازار می‌شود.

آیفون ۱۱ جانشین تازه‌نفس آیفون XR با قیمت ۶۹۹ دلاری

آیفون ۱۱ جانشین آیفون XR محسوب می‌شود و از نمایشگر ۶.۱ اینچی LCD و تراشه قدرتمند A13 Bionic بهره می‌برد. قیمت مدل پایه این گوشی ۶۹۹ دلار است که ۵۰ دلار ارزان‌تر از قیمت اولیه آیفون XR در سال گذشته محسوب می‌شود. از دیگر ویژگی‌های مهم آن می‌توانیم به دوربین دوگانه اصلی و امکان ضبط ویدیوهای اسلوموشن با دوربین سلفی (که برای تمام مدل‌های نسل جدید آیفون ارائه شده) اشاره کنیم.

معرفی آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس

گل سر سبد مراسم دیشب، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس بود. هر دو مدل از دوربین سه‌گانه متشکل از دوربین‌های تله‌فوتو، اولترا واید و لنز معمولی بهره می‌برند. اپل اعلام کرده که هر سه دوربین قادر به ضبط ویدیوهای ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه هستند. آیفون ۱۱ پرو مجهز به نمایشگر اولد ۵.۸ اینچی و مدل پرو مکس هم مجهز به نمایشگر اولد ۶.۵ اینچی است. هر دو نمایشگر می‌توانند ۱۲۰۰ نیت روشنایی به ارمغان بیاورند و مانند آیفون ۱۱، این دو مدل هم مبتنی بر تراشه A13 Bionic هستند. این دو آیفون در ۴ رنگ روانه‌ی بازار می‌شوند و قیمت مدل پایه آیفون ۱۱ پرو ۹۹۹ دلار است.در نهایت هم می‌توانید ویدیوی کوتاه مربوط به مرور این مراسم را تماشا کنید.

