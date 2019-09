روز گذشته، اپل در جریان رویداد دهم سپتامبر، از آیفون‌های جدید خود و دیگر محصولات از قبیل ساعت هوشمند، آیپد و … رونمایی کرد. اما در کنار قابلیت‌های ریز و درشت آیفون‌های ۱۱، شاهد حضور پردازنده‌ای بودیم که طبق معمول با حضور خود، به حاکم بلامنازع در بین پردازنده‌های موبایلی کنونی بدل شد، یعنی A13 Bionic.

قلب تپنده گوشی‌های آیفون را چیپ A13 Bionic تشکیل می‌دهد و تماما توسط خود اپل تولید می‌شود! سیزدهمین پردازنده از این سری که طبق معمول تنها رقیب خود را پردازنده نسل قبل خود می‌بیند. جالب اینجا است که هر سال که نسخه جدیدی از این پردازنده‌ها معرفی می‌شود، هیچ پردازنده‌ای یارای رقابت با آن‌ها را ندارد! نه اگزینوس، نه کایرین، نه اسنپدراگون و مسلما، نه مدیاتک!

A13 Bionic درحالی امسال به عنوان بهترین پردازنده معرفی شد که حتی چیپ A12 Bionic سال گذشته نیز تقریبا از تمام پردازنده‌های کنونی سریع‌تر بود. طراحی پردازنده‌ای قوی‌تر، اقدامی هوشمندانه از سوی اپل بود تا آیفون‌های خود را برای مدت طولانی‌تری در عرصه رقابت، حتی با پرچم‌داران ۲ سال آینده، نگه دارد. به اعتقاد برخی از رسانه‌های خبری، آیفون ۱۱ با کمک این پردازنده به ماندگارترین گوشی تبدیل می‌شود که اپل تا کنون ساخته است!

قبل از پیوستن به جزئیات این پردازنده، نگاهی می‌اندازیم به مقایسه کلی آن با پردازنده‌های کنونی بازار که شامل A12 Bionic نیز می‌شود.

جای تعجب نبود که A13 Bionic بتواند این پردازنده‌ها را کنار بگذارد اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دید عملکرد پردازنده قدرتمند سال گذشته کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۴۵، تقریبا نصف A13 است! همانطور که اشاره شده، تنها رقیب نزدیک به این پردازنده باز هم محصولی دیگر از همان خانواده است که در حال حاضر در گوشی‌های آیفون X دیده می‌شود.

نگاهی به نکات برجسته A13 Bionic

اپل تمام تمرکز خود را در این نسل روی بهینه‌تر کردن پردازنده منعطف کرده که در نتیجه این اقدام، پردازنده‌ای را شاهد هستیم که در کنار قدرت پردازشی بی‌نظیر، بسیار بهینه نیز هست. در زیر می‌توانید مشخصات این پردازنده، مشخصات گرافیکی و قابلیت یادگیری ماشینی آن را مشاهده کنید.

۸.۵ میلیارد ترانزیستور

نسل دوم و پیشرفته‌تر لیتوگرافی ۷ نانومتری

۴ هسته کم مصرف فعال برای مصرف باتری کمتر، ۴۰ درصد بهینه‌تر و ۲۰ درصد سریع‌تر از نسل قبل

۲ هسته قدرتمند برای فعالیت‌های سنگین، ۲۰ درصد سریع‌تر و ۳۰ درصد بهینه‌تر از نسل قبل

پردازنده گرافیکی ۴ هسته‌ای، ۴۰ درصد بهینه‌تر و ۲۰ درصد سریع‌تر از نسل قبل

پایدارترین عملکرد در بین پردازنده‌های اپل

قابلیت یادگیری ماشین با ۸ هسته و توانایی پردازش ۱ تریلیون فعالیت در ثانیه

همه این‌ موارد باعث شده پردازنده A13 Bionic به سریع‌ترین، قدرتمندترین و بهینه‌ترین پردازنده موجود در بین پردازنده‌های بکار رفته در گوشی‌های هوشمند بدل شود.

یادگیری ماشینی

طبق ادعای اپل، پردازنده A13 بهترین پلتفرم برای یادگیری ماشین است که تا کنون در گوشی‌های هوشمند وجود داشته. از دلایلی که این امر را محقق می‌کند، بکار گیری شتاب‌دهنده‌ای درون پردازنده مرکزی است که یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های یادگیری ماشین یعنی ضریب ماتریکس را ۶ برابر سریع‌تر از قبل انجام می‌دهد. به طور کلی این پردازنده به تنهایی قادر است در هر ثانیه ۱ تریلیون فعالیت را انجام دهد.

همچنین این پردازنده با یک کنترل کننده نیز همراه است که قرارگیری مدل‌های یادگیری ماشینی را در سراسر پردازنده مرکزی، پردازنده گرافیکی و موتور عصبی ممکن می‌کند و در نتیجه این امر، پلتفرمی یکپارچه را شاهد هستیم که تعادل بی‌نظیری بین عملکرد پردازشی و توان مصرفی بوجود می‌آورد. همچنین این مجموعه قادر است به راحتی از عهده پردازش زبان‌های طبیعی، دسته‌بندی عکس‌ها در تصاویر و ویدئوها، انیمیشن شخصیت‌ها در برنامه‌های واقعیت افزوده (AR) و … برآید.

سخن پایانی

به نسبت شرکت‌های دیگر فعال در حوزه فناوری، اپل از مزیت بسیار بهتری بهره‌مند است! این شرکت را می‌توان مالک تقریبا تمام آن‌چه که تولید می‌کند بدانیم. به عبارتی ساده‌تر، اپل تولید کننده و صاحب سیستم‌عامل iOS و سیستم‌عامل تمام محصولات خود است؛ همچنین سخت‌افزار برخی از محصولات خود و چیپ‌ست‌های آن‌ها را نیز خود این شرکت تولید می‌کند. این امر باعث شده این شرکت بتواند همه چیز را به بهترین شکل ممکن در محصولات خود بهینه‌سازی کند. در نتیجه این امر محصولاتی را شاهد هستیم که همه ساله روان‌ترین، بهترین و لذت‌بخش‌ترین تجربه کار با گوشی‌های هوشمند را برای کاربران خود رقم می‌زنند و هر سال نیز بهتر از سال گذشته ظاهر می‌شوند.

منبع: phonearena

