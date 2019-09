شب گذشته گوشی‌های آیفون ۱۱ رسما معرفی شدند که از ویژگی‌هایی مانند حالت شب، دوربین اولترا واید، فیلمبرداری ۴K، تراشه قدرتمند A13 Bionic و عمر باتری بالاتر بهره می‌برند ولی در این میان مدل استاندارد آیفون ۱۱ مانند نسل‌های قبلی، همراه با شارژ بسیار کند ۵ واتی روانه‌ی بازار می­شود.

این یک یادآور آزاردهنده است که به خوبی نشان می‌دهد اپل با وجود درآمد چندین میلیارد دلاری که دارد، همچنان از طریق چنین کارهایی می‌خواهد سود دریافتی خود را اندکی افزایش دهد. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹، دیگر مطلقا هیچ گوشی پرچم‌داری بدون شارژر سریع روانه‌ی بازار نمی‌شود. البته باید بگوییم که عدم وجود شارژر سریع برای بسیاری از کاربران آیفون اهمیت چندانی ندارد و به راحتی مبلغ جداگانه‌ای را برای خرید شارژر مناسب هزینه می‌کنند.

در این میان، مدل‌های پرو آیفون ۱۱ همراه با شارژر ۱۸ واتی عرضه می‌شوند که همین موضوع هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. از دیگر نقاط ضعف خانواده آیفون ۱۱ می‌توانیم به حداقل حافظه داخلی آن‌ها اشاره کنیم که همچنان ۶۴ گیگابایت است. لازم به ذکر است که سری گلکسی نوت ۱۰ مبتنی بر حداقل حافظه ۲۵۶ گیگابایتی است و تقریبا تمام پرچم‌داران اندرویدی از حداقل حافظه ۱۲۸ گیگابایتی بهره می‌برند.

اگرچه چنین مواردی ضعف محسوب می‌شوند، ولی می‌توان این موضوع را هم مطرح کرد که این گوشی‌ها از سریع‌ترین تراشه بهره می‌برند، تا چند سال نسخه جدید سیستم‌عامل دریافت می‌کنند و حالا طبق ادعای اپل، دوربین آن‌ها نسبت به رقبا حرف زیادی برای گفتن دارند.

در نهایت، باید بگوییم که کاربران برای خرید یک گوشی جدید، باید اولویت‌های خود را مشخص کنند و با توجه به تنوع گسترده گوشی‌ها برای انواع و اقسام بودجه‌ها، کاربران برای خریدن گوشی موردنظر خود هیچ مشکلی ندارند.

