با معرفی آیفون‌های جدید در رویداد شب گذشته اپل، تصمیم گرفتیم مشخصات کلی این گوشی‌ها را با آیفون‌های سری قبل مقایسه کنیم تا ببینیم اپل چه تغییرات و قابلیت‌های جدیدی را به گوشی‌های آیفون ۱۱،‌ آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس اضافه کرده است.

طی رویدادی واقع در شهر کوپرتینو ایالت کالیفرنیا، اپل از گوشی‌های پرچم‌دار جدید خود با نام‌های آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس رونمایی کرد. از مشخصات و ویژگی‌های این گوشی‌ها می‌توان به پردازنده A13 Bionic، دوربین‌های دو و سه‌گانه با ویژگی‌های نرم‌افزاری متعدد، نمایشگرهای با کیفیت و … اشاره کرد. همچنین قیمت پایه در این سه مدل به ترتیب ۶۹۹ دلار، ۹۹۹ دلار و ۱۰۹۹ دلار خواهد بود و در تاریخ ۲۰ سپتامبر (۲۹ شهریور) رسما برای فروش در دسترس قرار می‌گیرند.

به عنوان یکی از مشهورترین گوشی‌های دنیا، آیفون‌های جدید کار سختی برای جبران کاهش فروش آیفون‌های سال گذشته در پیش رو خواهند داشت. در سه ماه آخر سال مالی اپل، این شرکت ۱۲ درصد کاهش در فروش گوشی‌های خود را شاهد بود. سود خالص این شرکت به ۹.۶ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و بسیاری از افراد آیفون‌های خود را برای خرید گوشی‌های اندرویدی به فروش رساندند. به همین خاطر انتظار می‌رود گوشی‌های جدید اپل به قدر کافی جذاب و قدرتمند باشند که کاربران را مجاب به خرید کنند.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم گوشی‌های سری گلکسی نوت ۱۰ نیز ماه گذشته معرفی شده‌اند و با سیاست‌های جالبی که سامسونگ برای فروش آن‌ها در پیش گرفته، توانستند توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کنند.

اما سوالی که پیش می‌آید این است که اپل با آگاهی از این اخبار، چه ویژگی‌هایی در گوشی‌های جدید خود قرار داده که بتواند کاهش فروش آیفون‌های سری X را جبران کند؟

در مقایسه با آیفون‌های سری قبل، هر سه مدل به نسبت مدل‌های هم تراز خود، از یک دوربین بیشتر بهره می‌برند. دو مدل آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس به سه دوربین بسیار قدرتمند با امکانات نرم‌افزاری متعدد مجهز هستند و آیفون ۱۱ نیز از دو دوربین برخوردار است. حالت تاریکی نیز به دوربین این گوشی‌ها اضافه شده که در آیفون‌های سری X وجود نداشت. دوربین سلفی این گوشی‌ها اما با یک بروزرسانی بزرگ روبرو شد و از ۷ به ۱۲ مگاپیکسل با قابلیت فیلم‌برداری ۴K ارتقا یافت.

در قسمت پردازنده مرکزی که همه سال شاهد پیشرفت بودیم و امسال باز هم اپل بود که قدرتمندترین پردازنده گوشی‌های هوشمند را درست مانند چند سال اخیر معرفی کرد. این پردازنده هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و نتایج بنچمارک آن منتشر نشده اما به گفته اپل، حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد قوی‌تر و بهینه‌تر از پردازنده A12 Bionic است. این در حالی است که A12 Bionic از تمام پردازنده‌های کنونی تقریبا با همین میزان بهتر است.

برای اطلاع از مشخصات کلی و تمام بروزرسانی‌های صورت گرفته، می‌توانید جدول زیر را مطالعه کنید. (لازم به ذکر است که سیستم‌عامل همه این دستگاه‌ها به جدیدترین نسخه موجود بروزرسانی خواهد شد و حدالامکان از تمام قابلیت‌ها می‌توان در گوشی‌های سری X نیز استفاده کرد). همچنین هیچ یک از مدل‌ها از کارت حافظه جانبی پشتیبانی نمی‌کنند.

گوشی آیفون ۱۱ آیفون ۱۱ پرو آیفون ۱۱ پرو مکس آیفون XR آیفون XS آیفون XS مکس اندازه و نوع نمایشگر ۶.۱ اینچ، LCD رتینا مایع ۵.۸ اینچ، اولد سوپر رتینا XDR 6.5 اینچ، اولد سوپر رتینا XDR 6.1 اینچ، LCD رتینا مایع ۵.۸ اینچ، اولد سوپر رتینا ۶.۵ اینچ، اولد سوپر رتینا وضوح تصویر ۱۷۹۲ × ۸۲۸ ۲۴۳۶ × ۱۱۲۵ ۲۶۸۸ × ۱۲۴۲ ۱۷۹۲ × ۸۲۸ ۲۴۳۶ × ۱۱۲۵ ۲۶۸۸ × ۱۲۴۲ تراکم پیکسلی ۳۲۶ ۴۵۸ ۴۵۸ ۳۲۶ ۴۵۸ ۴۵۸ ابعاد (میلی‌متر) ۸.۳ × ۷۵.۷ × ۱۵۰.۹ ۸.۱ × ۷۱.۴ × ۱۴۴ ۸.۱ × ۷۷.۸ × ۱۵۸ ۸.۳ × ۷۵.۷ × ۱۵۰.۹ ۷.۷ × ۷۰.۹ × ۱۴۳.۶ ۷.۷ × ۷۷.۴ × ۱۵۷.۵ وزن (گرم) ۱۹۴ ۱۸۸ ۲۲۶ ۱۹۴ ۱۷۷ ۲۰۸ سیستم‌عامل iOS 13 iOS 13 iOS 13 iOS 12 iOS 12 iOS 12 دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض و ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض و ۱۲ مگاپیکسل تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسل ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل، ۱۲ مگاپیکسل فوق عریض دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره ۱۲ مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره ۱۲ مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره ۷ مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره ۷ مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره ۷ مگاپیکسل با قابلیت تشخیص چهره پردازنده Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic حافظه داخلی ۶۴GB، ۱۲۸GB، ۲۵۶GB 64GB، ۲۵۶GB، ۵۱۲GB 64GB، ۲۵۶GB، ۵۱۲GB 64GB، ۱۲۸GB 64GB، ۲۵۶GB، ۵۱۲GB 64GB، ۲۵۶GB، ۵۱۲GB رم نامشخص نامشخص نامشخص ۳GB 3GB 4GB باتری نامشخص (۱ ساعت بادوام‌تر از آیفون XR نامشخص (۳ ساعت بادوام‌تر از آیفون X) نامشخص (۵ ساعت بادوام‌تر از آیفون XS مکس) ۲۹۴۲ میلی‌آمپر ساعت ۲۶۵۸ میلی‌آمپر ساعت ۳۱۷۴ میلی‌آمپر ساعت حسگر و سنسورها فیس آی‌دی فیس آی‌دی فیس آی‌دی فیس آی‌دی فیس آی‌دی فیس آی‌دی جک هدفون خیر خیر خیر خیر خیر خیر مقاومت گواهی‌نامه IP 68 گواهی‌نامه IP 68 گواهی‌نامه IP 68 گواهی‌نامه IP 67 گواهی‌نامه IP 68 گواهی‌نامه IP 68 قیمت ۶۹۹ دلار

۷۴۹ دلار

۸۴۹ دلار ۹۹۹ دلار

۱۱۴۹ دلار

۱۳۴۹ دلار ۱۰۹۹ دلار

۱۲۴۹ دلار

۱۴۴۹ دلار ۵۹۹ دلار

۶۴۹ دلار ۹۹۹ دلار

۱۱۴۹ دلار

۱۳۴۹ دلار ۱۰۹۹ دلار

۱۲۴۹ دلار

۱۴۴۹ دلار

نظر شما در رابطه با گوشی‌های جدید اپل چیست؟ آیا آیفون‌های سری ۱۱ ارزش خرید دارند و می‌توانند کاهش فروش گوشی‌های اپل را جبران کنند؟

